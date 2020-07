Wirtschaftsbund ad Arbeitszeitverkürzung: Mogelpackung gefährdet Arbeitsplätze

Arbeitszeitverkürzung schadet dem österreichischen Wirtschaftsstandort und führt zu weiterer Belastung der heimischen Unternehmen

Wien (OTS) - „Nur weil jeden Tag die Gewerkschaft ihre Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung wiederholt, ändern sich die Fakten nicht: Diese Mogelpackung kostet Arbeitsplätze! Das war vor der Krise so und hat sich jetzt auch nicht geändert. Vielmehr gilt es, den Faktor Arbeit zu entlasten und nicht weiter zu belasten. Nur so können wir unseren Wirtschaftsstandort stärken und Arbeitsplätze sichern. Wie auch schon einige in der SPÖ festgestellt haben, ist das '90 für 80'- Modell keine Lösung. In bereits herausfordernden Zeiten entstehen durch solche Diskussionen nur weitere Verunsicherungen unter jenen, die Arbeitsplätze schaffen. Anstelle von parteipolitischen Tagträumereien brauchen unsere Unternehmer Sicherheit, Planbarkeit und tatkräftige Unterstützung für den Aufschwung“, so WB-Generalsekretär Kurt Egger zum heutigen ÖGB-Vorschlag.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 664 245 26 89

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at