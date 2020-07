Zadić: „Schutzmaßnahmen in oberösterreichischen Justizanstalten wieder verstärkt

Zum Schutz der Mitarbeiter*innen und Insass*innen wieder verpflichtender Mund-Nasenschutz

Wien (OTS) - "Um unsere Justizanstalten weiterhin Corona-frei zu halten, ist der Mund-Nasenschutz in allen unseren Einrichtungen in Oberösterreich wieder verpflichtend zu tragen“, erklärt heute Justizministerin Alma Zadić und reagiert damit auf die vermehrte Anzahl von Corona-Fällen in Oberösterreich. Damit schließt sich die Justiz der Meinung der oberösterreichischen Landesregierung an, wonach es derzeit zu einem erhöhten Risiko kommt. „Wir bauen weiterhin auf das gute Einvernehmen zwischen Justizwache, Insass*innen und Angehörigen zum Schutz vor dem Corona-Virus. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten für die durchgehend hervorragende Zusammenarbeit bedanken, die uns gut durch diese Krise bringt“, so Justizministerin Zadić abschließend. Die Gerichte sind auch weiterhin Corona-fit, der Betrieb findet nach wie vor unter bestmöglichen Sicherheitsvorkehrungen statt.

