„Innovation findet Stadt“: Hilfswerk Nachbarschaftszentren und Social City Wien präsentieren neue Start-ups und Projekte - BILDER

Mit innovativen Geschäftsmodellen und Angeboten gesellschaftlichen Herausforderungen neu begegnen.

Wien (OTS) - Im Jänner 2020, also noch vor der Corona-Krise, startete das Kooperationsprojekt „Innovation findet Stadt“ der Hilfswerk Nachbarschaftszentren und der Social City Wien mit vier Start-ups und Projekten ins Social Innovation Prototyping Programm. Die Teilnehmenden erhalten neben einem Arbeitsplatz im Co‑Working Space bzw. im Nachbarschaftszentrum auch Coaching und Mentoring sowie Austausch-, Teambuilding- und Vernetzungsmöglichkeiten. In einem strukturierten Prozess werden Prototypen aus Teilen des Angebots der Projekte und Start-ups entwickelt. Diese Prototypen werden anschließend in den Nachbarschaftszentren gemeinsam mit Zielgruppen vor Ort sowie Expertinnen und Experten in Workshops und Realitätschecks getestet. Die Evaluation dieser Prototypentests ermöglicht den Start‑ups und Projekten, ihre Angebote und Geschäftsideen weiterzuentwickeln und an den Bedürfnissen der adressierten Zielgruppen auszurichten.

Unterstützung für Start-ups und Projekte in der Früh- und Gründungsphase

Die vier ausgewählten Start-ups und Projekte der ersten Kohorte ergeben eine gelungene Mischung aus Initiativprojekten und Social Entrepreneurs. Mit ihren innovativen Geschäftsmodellen und Angeboten wollen sie gesellschaftlichen Herausforderungen neu begegnen und am Wirtschaftsstandort vor allem in puncto Zusammenleben und Steigerung der Lebensqualität arbeiten. Unterschiedliche Zielgruppen werden mit verschiedenen Methoden und Technologien angesprochen, um Wien als soziale Stadt weiterzuentwickeln.

Fortschritte in der Arbeit an sozial nachhaltigen Ideen

In den ersten Monaten fanden bereits Gesamtgruppentreffen und individuelles Coaching statt. Für jedes Start-up und Projekt wurde eine individuelle Roadmap entwickelt, die den Entwicklungs- und Testverlauf strukturiert. Inzwischen bestehen vielversprechende Test- und Evaluationskonzepte sowie Prototypen, die auf die ersten Tests in den Hilfswerk Nachbarschaftszentren vorbereitet werden.

Statements der Start-Ups

TeleRobi:

„Unsere Mission ist, die neue und ‘warmherzige’ Technologie der Telepräsenz in den unterschiedlichsten Lebensbereichen nutzbar zu machen, um so unser Getrenntsein zu überwinden.“

Fred’s Jungeltern App:

„Ziel ist es, entwicklungsförderliches Verhalten von Eltern 0-1Jähriger aus allen Bevölkerungsschichten zu ermöglichen und familiäre Kompetenzen durch eine informative App zu stärken.“

Trau dich - Fragen hilft:

„Durch Patiententrainings in Gruppenworkshops werden Kommunikationskompetenzen im Arzt-Patienten-Gespräch der Bevölkerung gestärkt.“

YEP – open speech:

„Ziel ist es, über intergenerativen Austausch und Dialog aus Meinungs-Bubbles auszubrechen und die unterschiedlichen Menschen unserer Stadt zusammenzubringen.“



Statements zum Projekt

„Die Corona-Krise hat gezeigt: Der Boden für Social Start ups war nie so gut und fruchtbar wie jetzt, wenn es um das Lösen sozialer Herausforderungen im urbanen Raum geht. Das Projekt ˈSocial Innovation Prototypingˈ der Wiener Hilfswerk-Nachbarschaftszentren und der Social City Wien ist gerade jetzt eine wichtige Starthilfe für soziale Ideen. Unsere Stadt braucht solche neuen, innovativen Wege: Wir wollen soziale Projekte dabei begleiten, ihnen Raum zum Wachsen geben und zum Erfolg führen.“ - Stadtrat Markus Wölbitsch, Beirat der Social City

„LUKOIL unterstützt die Social City Wien nun schon seit Jahren – dabei freut uns besonders, dass immer wieder außergewöhnliche, innovative und kreative Projekte umgesetzt werden. Die Frage, wie sich das Zusammenleben der Menschen in den Städten zukünftig gestalten wird, beschäftigt uns schon heute. Digitalisierung, Bevölkerungswachstum und Nachhaltigkeit sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem Projekt ˈInnovation findet Stadtˈ werden sozial nachhaltige Projekte und Start-ups gefördert, um kreativ urbane Herausforderungen in Angriff zu nehmen.“ - Robert Gulla, CEO LUKOIL Holding

„Die Social City Wien ist bereits für zahlreiche AkteurInnen aus unterschiedlichen Sektoren Ansprechstelle für Soziale Innovation und will dieses unterstützende System ausbauen. Mit der Etablierung eines Social Innovation Prototyping Labs wird die Social City Wien diese verschiedenen Experimentier- und Kooperationsverbindungen in Wien zu seiner Bevölkerung, zur lokalen Wirtschaft, Bildungslandschaft sowie zu NGOs im Sozialbereich und zur Stadtverwaltungseinheiten weiterhin ausbauen, denn es braucht Räume für experimentelle Prozesse, um neue Fragen zu stellen und nachhaltige Antworten auf ungelöste Herausforderungen sektorübergreifend zu lösen. Diese Räume müssen auch nicht Teil der klassischen öffentlichen Verwaltung sein, denn die Arbeitsweise in Innovationslaboren soll gerade dazu führen, bewährte Strukturen aufbrechen, um neue Lösungen zu finden und zu ermöglichen.“ - Emil Diaconu, Geschäftsführer Social City Wien

„ˈInnovation findet Stadtˈ folgt den Traditionen Wiens als soziale Stadt und innovatives Zentrum. Die lokale Perspektive und Vernetzung im Sozialraum der Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren kombiniert mit dem Social Innovation Prototyping Programm und dem Co-Working Space der Social City Wien ergibt dabei niederschwellige Unterstützung und Raum zum Experimentieren für Start-ups und Projekte mit innovativen Ideen, die unsere Städte von morgen und unser soziales Zusammenleben gestalten wollen.“ - Johannes Gorbach, Projektleitung Innovation findet Stadt, Social City Wien

„Die Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind als soziale Einrichtungen immer ganz nah bei den Menschen, weil ihr Angebot sich an Personen aller Altersstufen, Kulturen und sozialen Schichten richtet. Daher macht es nur Sinn, dass unsere Zentren gemeinsam mit der Social City Wien dieses innovative Projekt umsetzen, denn es geht dabei um sozial nachhaltige Ideen und um die Zukunft des Zusammenlebens in der Großstadt. Hier können die Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren ihre Expertise ideal einbringen.“ - Sabine Geringer, Geschäftsführerin Wiener Hilfswerk

„Durch ˈSocial Innovation Prototypingˈ wird Lern- und Entwicklungsraum für neue Ideen und gegenseitigen Austausch geschaffen. So leisten wir mit den Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren einen Beitrag, um Wien als soziale Stadt weiterzuentwickeln.“ – Eva Bertalan, Projektleitung Innovation findet Stadt, Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Mehr als 220.000 Personen besuchten 2019 die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren. Seit 40 Jahren sind diese Einrichtungen Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.300 freiwilligen Mitarbeiter*innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

