AVISO: Informelles Treffen der Staatsoberhäupter der Republik Österreich, der Republik Slowenien und der Republik Kroatien in Wien

Medientermine am Mittwoch, 8. Juli 2020

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Dienstag, 7. Juli und am Mittwoch, 8. Juli 2020 den Staatspräsidenten der Republik Slowenien Borus Pahor und den Präsidenten der Republik Kroatien Zoran Milanović zu einem Informellen Treffen in Österreich.

Termine für Medien:

Mittwoch, 8. Juli 2020

10.00 Uhr

Eintreffen von Präsident Milanović und Staatspräsident Pahor in der Präsidentschaftskanzlei; Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen

anschl.

gemeinsamer FOTOTERMIN der Staatsoberhäupter

Ort: Maria-Theresien-Zimmer, Präsidentschaftskanzlei, 1010 Wien (Einlass in die Präsidentschaftskanzlei von 9.15 bis 9.45 Uhr)

11:45 Uhr

PRESSEGESPRÄCH der Staatsoberhäupter

Ort: Spiegelsaal, Präsidentschaftskanzlei (Einlass von 11.00 bis 11.30 Uhr)

Sprachen: Deutsch, Kroatisch, Slowenisch mit Simultandolmetschung

AKKREDITIERUNGSINFORMATION UND HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Die Teilnahme an den im Besuchsprogramm vorgesehenen Medienterminen ist nur mit einem vom Bundespressedienst für diese Veranstaltung ausgestellten Akkreditierungsausweis möglich. Dieser Akkreditierungsausweis ist nicht übertragbar und stets sichtbar zu tragen. Der Verlust des Akkreditierungsausweises ist umgehend zu melden.

Anmeldungen zur Akkreditierung sind ab sofort online auf der Website des Bundeskanzleramtes www.bundeskanzleramt.gv.at/akkreditierung möglich.

Die Akkreditierungsausweise, die den Zutritt zu den Medienterminen ermöglichen, werden im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Innerer Burghof, 1010 Wien, Eingang Ochsentor) ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise:

Dienstag, 7. Juli 2020: 9.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch, 8.Juli 2020: 8.00 bis 12.00 Uhr



Kontakt Akkreditierung:

federalpressservice@bka.gv.at

Tanja Corkovic

Telefon: +43 1 53 115-202338

E-Mail: tanja.corkovic@bka.gv.at

Ein gültiger Presselichtbildausweis ist jederzeit bei Aufforderung den Sicherheitsbehörden bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundespressedienstes vorzuweisen.

Der Bundespressedienst behält sich vor, gegebenenfalls Akkreditierungsausweise einzuziehen und damit die Akkreditierung zu widerrufen!

Jedes Medium ist eingeladen maximal eine Redakteurin bzw. einen Redakteur zu den Medienterminen vor Ort zu entsenden.

Pro TV-Medienunternehmen kann maximal ein Kamerateam teilnehmen.

Auch Fotografinnen und Fotografen können eingeschränkt teilnehmen. Allerdings werden diese bei großem Andrang nur in Kleingruppen und für beschränkte Zeit eingelassen.

Wir ersuchen dringend darum, vor Ort einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten. Außerdem bitten wir Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes in der Präsidentschaftskanzlei eine Maske zu tragen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz Ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jener der anderen Medienunternehmen sowie der Bediensteten vor Ort. Wir danken für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis!

Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115-202724