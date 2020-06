Schon jetzt: Vorbereitung auf den Schulbeginn im September!

Wien (OTS) - Mittlerweile gilt es als wissenschaftlich gesichert, dass Schulen Orte mit großem Infektionsgeschehen sein können: Einerseits werden in Israel aus diesem Grund Schulen wieder geschlossen und andererseits weist das schwedische Gesundheitsamt – in Schweden sind die Schulen der Primar- und Sekundarstufe I durchgehend geöffnet geblieben – gerade in Antikörperstudien nach, dass Kinder und Jugendliche gleich häufig Virusträger sind wie Erwachsene.

[Vgl. Seroprävalenz-Diagramm für die drei Altersgruppen 0-19, 20-64, und über 65-Jährige auf Seite 3 des PDF-Berichts.

Schule ist ein wichtiger sozialer Ort für Kinder und muss wieder allen ihren Aufgaben gerecht werden können – trotz Herausforderungen! Schule mit 0%-Infektionsrisiko wird es nicht geben. Nach dem Sommer muss Schule ein Ort mit kontrollierbarem Infektionsgeschehen bleiben.

Die ÖLI-UG fordert daher als zweitstärkste und einzige unabhängige Lehrer*innenvertretung:

• Hygienebestimmungen evaluieren,

• geeignete Lüftungskonzepte für die schwierige Zeit der Beschulung in „geschlossenen Räumen“ im Herbst entwickeln,

• Strategien für Pool-Testungen von Lehrpersonen mit rascher Rückmeldung für Schulen entwickeln, damit schnell auf beginnendes Infektionsgeschehen reagiert werden kann,

• Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Personengruppen beschließen

Wir fordern, die Erarbeitung eines tragfähigen Konzeptes für den Schulbetrieb im Herbst, gemeinsam mit Hygiene-Expert*innen, Virolog*innen und Lehrer*innenvertreter*innen aus allen Schultypen – als Expert*innen aus der Praxis.

