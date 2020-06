KORREKTUR NEUE ZEIT - Foto- und Pressetermin der „Offensive Gesundheit“: Videoappell an Minister Anschober - 1. Juli, 8.30 Uhr

Öffentliche Übertragung des Videoappells auf Installation mit großflächigen LED-Bildschirmen vor Sozialministerium – Überreichung des Positionspapiers an den Minister

Wien (OTS) - 13 Menschen aus 13 verschiedenen Berufen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich richten sich an die Politik und sprechen direkt aus ihrer Erfahrung und Praxis, was derzeit fehlt und dringend benötigt wird. Sie verleihen der „Offensive Gesundheit“ in ihrem dramatischen Videoappell ihre Stimmen und fordern, gehört zu werden. ****

Die Vertreterinnen und Vertreter der „Offensive Gesundheit“ gehen ab sofort gemeinsam neue Wege und präsentieren ein Sechs-Punkte-Programm für ein zukunftssicheres System der Gesundheit und Langzeitpflege, das sie nun auch an Rudolf Anschober, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, übergeben werden.

Zu diesem Thema lädt die „Offensive Gesundheit“ zu einem Foto- und Pressetermin ein.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer

Thomas Szekeres, Präsident der Wiener und Österreichischen Ärztekammer

Josef Zellhofer, Bundesvorsitzender der ÖGB/ARGE FGV Gesundheits & Sozialberufe

Susanne Jonak, Vorsitzende der Hauptgruppe II – younion_Die Daseinsgewerkschaft

Martina Kronsteiner, Gesundheitsberufe in der GPA-djp

Gerald Mjka, Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft vida

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft

Datum: Mittwoch, 1. Juli 2020, 8.30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Eingang Sozialministerium), Ecke Stubenring/Oskar-Kokoschka-Platz, 1010 Wien

