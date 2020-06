Optimismus und Aufschwung vom Coronavirus jäh gestoppt: Oberösterreichische Beschäftigte blicken skeptisch in die Zukunft

Linz (OTS) - Der Österreichische Arbeitsklima Index ist ein valider Maßstab für die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen aus Sicht der Arbeitnehmer/-innen. Eine aktuelle Sonderauswertung für Oberösterreich zeigt, wie tief die Corona-Krise in die Arbeits- und Lebenssituation der oberösterreichischen Beschäftigten eingegriffen hat.

Bei einer Pressekonferenz am Freitag, 3. Juli 2020 in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen die aktuellsten Daten zu verschiedenen Dimensionen der Arbeitszufriedenheit in Oberösterreich. Unter dem Titel Optimismus und Aufschwung vom Coronavirus jäh gestoppt: Oberösterreichische Beschäftigte blicken skeptisch in die Zukunft informieren wir Sie über die Einschätzungen der oberösterreichischen Beschäftigten zu den Maßnahmen der Bundesregierung und ihre persönliche Betroffenheit durch die Corona-Krise.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die Sozialforscher D r. Reinhard Raml (IFES) und Christoph Hofinger (SORA) zur Verfügung.

