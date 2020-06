PRIKRAF, CASINOS, ÖBAG, ÖGK: SPÖ-Silvan will Rolle von elitärem Club Tirol klären

Kohl, Schmid, Labak, Schrott & Co. – hat jemand finanziell von Kontakten zur Republik profitiert?

Wien (OTS/SK) - Rudolf Silvan, Abgeordneter zum Nationalrat und SPÖ-Mitglied im Gesundheitsausschuss, stößt im Zuge von Recherchearbeiten rund um die Finanzierung von privaten Krankenanstalten auf den ÖVP-nahen Club Tirol. Der Club für Tiroler, die in und um Wien arbeiten oder leben, weist unglaubliche Verbindungen in leitendende Ebenen von Ministerien und in Führungsebenen von staatsnahen Betrieben auf. Silvan: „Wie viel Macht und Einfluss hat dieser Club Tirol innerhalb der Republik Österreich?“ Zu klären sei auch, ob es lukrative Aufträge an Clubmitglieder gegeben hat. ****

Vorsitzender des Club Tirols ist Wirtschaftsbündler Julian Hadschieff (Geschäftsführer von PremiQaMed, einer Privatklinikholding im Besitz der Uniqa, die bereits 50.000 Euro an die ÖVP gespendet hat). Auch ÖVP-Präsidentschaftskandidat Andreas Kohl ist im Club mit von der Partie. Verbindungen gibt es weiters zu den Casinos Austria, denn ebenfalls mit von der Partie sind der ehem. Direktor der Casinos Austria, Alexander Labak und Thomas Schmid, Geschäftsführer der ÖBAG. Beide müssen sich derzeit im Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten.

Silvan: „Verflechtungen gibt es bis ins Innenministerium!“, denn ebenfalls im Club Tirol dabei ist der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Dominik Schrott. Dieser musste aufgrund mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei einem Gewinnspiel im Wahlkampf 2017 auf sein Nationalratsmandat verzichten und darf nun im Ministerium vom Nehammer die Fäden ziehen. Generalsekretär im Innenministerium, der Tiroler Helmut Tomac und seine Frau Andrea Maier, ebenfalls Mitglieder des Tiroler Clubs, stehen wie Schrott im Dienste Nehammers.

Auch in die Österreichische Gesundheitskasse, die derzeit aufgrund der Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zu einer österreichischen Gesundheitskasse tiefrote Zahlen schreibt, gibt es Verbindungen. So ist ÖVP-Arbeitnehmervertreter Martin Schaffenrath ebenfalls ein Mitglied des Tiroler Clubs. Zu Schaffenrath meint Silvan: „Schaffenrath sitzt zwar als Arbeitnehmervertreter im Verwaltungsrat der ÖGK, stimmte aber bis jetzt immer mit dem ÖVP Wirtschaftsbund für die Interessen der Arbeitgeber“.

SERVICE: Anfrage an Ministerin Schramböck zum Club Tirol: https://tinyurl.com/yd3unhcu (Schluss) lp

