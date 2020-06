Leitl zum Ableben von Wolfgang Wolte: „Verlieren Wegbereiter in die Europäische Union“

Langjähriger EU-Botschafter „hat maßgeblich zur guten EU-Integration Österreich beigetragen“

Wien (OTS) - Der Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer Eurochambres und Ehrenpräsident der WKÖ, Christoph Leitl, bedauert das Ableben von Wolfgang Wolte. Der langjährige österreichische Botschafter Wolte ist kurz vor seinem 89. Geburtstag verstorben.

„Mit Wolfgang Wolte verlieren wir einen versierten Diplomaten, der den Weg Österreichs in die Europäische Union auf operativer Ebene bestmöglich vorbereitet und in den wichtigen Anfangsjahren maßgeblich mitgestaltet hat. Als langjähriger EU-Botschafter hat er hat er europapolitisch viel wechselseitiges Verständnis geschaffen, Hindernisse beseitigt und damit maßgeblich zur guten Integration Österreichs in der EU beigetragen“, betont Leitl. „Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Lieben“. (PWK296/PM)

