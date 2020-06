WIFI und Bundesforste bieten erstmals Lehrgang „Wald & Gesundheit“ an

Neuer Wald-Lehrgang vermittelt Basiswissen – Wald als Therapieort und für mentales Wohlbefinden – Yoga im Waldmeer Kalkalpen

Wien/Purkersdorf (OTS) - Waldmedizin, Waldyoga, Waldtherapie – immer mehr Menschen entdecken die gesundheitsfördernde Wirkung des Waldes. Aufenthalte im Wald fördern nachweislich menschliches Wohlbefinden, reduzieren Stress und sorgen für mehr Ausgeglichenheit. „In unserer schnelllebigen, digitalen und häufig hektischen Alltagswelt gewinnt der Wald als entschleunigender Gegenpol zunehmend an Bedeutung. Immer öfter wird er als Therapieort und zur Gesundheitsförderung eingesetzt“, berichtet Rudolf Freidhager, Vorstand der Österreichischen Bundesforste (ÖBf). In Kooperation mit dem WIFI Niederösterreich bieten die Österreichischen Bundesforste erstmals einen eigenen Lehrgang zum Thema Wald & Gesundheit an. Er vermittelt komprimiert Basiswissen über den Wald im Allgemeinen, seine Bewirtschaftung, aber auch seine Funktion für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. „Im Bereich Umwelt/Gesundheit gibt es eine starke Nachfrage nach alternativen, naturbezogenen Angeboten“, so Andreas Hartl, Institutsleiter WIFI Niederösterreich. „Mit den Bundesforsten haben wir einen äußerst kompetenten Partner an Board, der neben umfangreichem Know-how in der Waldbewirtschaftung auch viel Praxiswissen einbringt.“ Für Entspannung inmitten der Wildnis sorgt weiters ein neues Wald-Yoga-Programm, das die Bundesforste im Wald-Nationalpark Kalkalpen (OÖ) erstmals anbieten.

Praxiswissen und Outdoor-Trainings

Der neue Wald-Lehrgang besteht aus drei Modulen – Modul 1 „Wald als Ökosystem“, Modul 2 „Waldbewirtschaftung“ und Modul 3 „Green Care und Wald“ – und einer abschließenden Projektarbeit. Die Trainings finden in- und outdoor statt, auf Praxiswissen wird großer Wert gelegt. Ein Teil der Workshops wird im Wald abgehalten, wo die TeilnehmerInnen Forstwirtschaft, Natur- und Lebensräume in der Praxis kennenlernen. Insbesondere wird darauf eingegangen, wie Wälder zur Entspannung, Prävention und Regeneration beitragen und in naturgestützter Therapie und naturbezogenen Heilmethoden eingesetzt werden können. Der Kurs richtet sich vor allem an TeilnehmerInnen aus Gesundheitsberufen, Mental-, Stress- oder Burn-Out-TrainerInnen, ExpertInnen aus dem medizinisch- oder sozialtherapeutischen Bereich, ÄrztInnen sowie MitarbeiterInnen aus Gesundheitspraxen, aber auch PädagogInnen, LehrerInnen, MitarbeiterInnen aus Tourismus/Hotellerie und all jene, die sich für Natur und Wald begeistern und ihr Wissen spezialisieren und vertiefen wollen. Der Lehrgang wird als Wochenendkurs angeboten und startet erstmals im August 2020. Für Interessierte gibt es zwei kostenlose Infotermine am 2. Juli und 5. August 2020. Der Lehrgang findet in Kooperation mit dem WIFI Niederösterreich statt, Veranstaltungsort ist Purkersdorf bei Wien und der Wienerwald.

Weitere Infos und Anmeldung unter https://www.noe.wifi.at/kurs/13031x-lehrgang-wald-und-gesundheit

Yoga mitten im Waldmeer

Entspannung in der Wald-Wildnis: Die Natur erdet und der Wald entschleunigt uns. Den Wald mit allen Sinnen genießen kann man nun bei einem neuen Wald-Yoga-Programm der Bundesforste im Nationalpark Kalkalpen. Fernab von Stress und Alltagshektik auf rund 1.000 Meter Seehöhe gelegen, können alle Interessierten Yoga inmitten der Wald-Wildnis der Kalkalpen (OÖ) genießen – Blick auf das Waldmeer inklusive. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, Anmeldung erforderlich. Im Rahmen des „Book a ranger“-Programmes ist auch exklusives Wald-Yoga bzw. Buchungen auf individueller Basis und Einzeltermine möglich. Das Programm wird dabei exklusiv auf Können und Erfahrung der TeilnehmerInnen abgestimmt. Buchungen über die Villa Sonnwend im Nationalpark Kalkalpen unter https://www.kalkalpen.at/de/Wald-Yoga_-_Entspannung_in_der_Wildnis.

