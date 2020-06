ASKÖ-Präsident Krist: Lockerungen enorm wichtig für den Sport

Wien (OTS) - Die ASKÖ begrüßt die gestern von der Bundesregierung verlautbarten Covid-19-Lockerungen für den österreichischen Sport. Ab 1 Juli ist wieder jeder Sport erlaubt, auch Kontakt- und Mannschaftssport.

"Wir freuen uns, dass sich der Sportminister durchgesetzt hat", so ASKÖ-Präsident Hermann Krist in einer ersten Reaktion.

"Es ist wichtig, dass sich sowohl in den Bereichen Indoor- als auch Outdoorsport etwas getan hat, vor allem auch hinsichtlich der Perspektive für den Herbst. Dennoch gilt es, vorsichtig zu bleiben, denn eine neue Infektionswelle kann sehr schnell vieles wieder zu Nichte machen. Daher sollten alle Sicherheitsmaßnahmen, vor allem Abstand halten, Desinfizieren und Händewaschen weiterhin ernst genommen werden."







