AVISO: „Innovation findet Stadt“: Hilfswerk-Nachbarschaftszentren und Social City Wien präsentieren neue Start-ups und Projekte im Programm

Präsentations- und Pressetermin am Mittwoch, 1. Juli 2020 um 11.00 Uhr in der Social City Wien, 20.,Sachsenplatz 4-6.

Wien (OTS) - Im Jänner 2020, also noch vor der Corona-Krise, startete das Kooperationsprojekt „Innovation findet Stadt“ der Hilfswerk-Nachbarschaftszentren und der Social City Wien mit vier Start-ups und Projekten ins Social Innovation Prototyping Programm. Die Teilnehmenden erhalten neben einem Arbeitsplatz im Co‑Working Space bzw. im Nachbarschaftszentrum auch Coaching und Mentoring sowie Austausch-, Teambuilding- und Vernetzungsmöglichkeiten. In einem strukturierten Prozess werden Prototypen aus Teilen des Angebots der Projekte und Start-ups entwickelt. Diese Prototypen werden anschließend in den Nachbarschaftszentren gemeinsam mit Zielgruppen vor Ort sowie Expertinnen und Experten in Workshops und Realitätschecks getestet. Die Evaluation dieser Prototypentests ermöglicht den Start‑ups und Projekten, ihre Angebote und Geschäftsideen weiterzuentwickeln und an den Bedürfnissen der adressierten Zielgruppen auszurichten.

Unterstützung für Start-ups und Projekte in der Früh- und Gründungsphase

Die vier ausgewählten Start-ups und Projekte der ersten Kohorte ergeben eine gelungene Mischung aus Initiativprojekten und Social Entrepreneurs. Mit ihren innovativen Geschäftsmodellen und Angeboten wollen sie gesellschaftlichen Herausforderungen neu begegnen und am Wirtschaftsstandort vor allem in puncto Zusammenleben und Steigerung der Lebensqualität arbeiten. Unterschiedliche Zielgruppen werden mit verschiedenen Methoden und Technologien angesprochen, um Wien als soziale Stadt weiterzuentwickeln.

Fortschritte in der Arbeit an sozial nachhaltigen Ideen

In den ersten Monaten fanden bereits Gesamtgruppentreffen und individuelles Coaching statt. Für jedes Start-up und Projekt wurde eine individuelle Roadmap entwickelt, die den Entwicklungs- und Testverlauf strukturiert. Inzwischen bestehen vielversprechende Test- und Evaluationskonzepte sowie Prototypen, die auf die ersten Tests in den Hilfswerk-Nachbarschaftszentren vorbereitet werden.

Präsentation der Start-ups und Projekte: 1. Juli 2020, Social City Wien, 20.,Sachsenplatz 4-6

Beim Pressetermin am 1. Juli 2020 mit Stadtrat Markus Wölbitsch aus dem Beirat der Social City Wien werden der laufende Arbeitsprozess im Programm „Innovation findet Stadt“ und die einzelnen Start-ups und Projekte präsentiert.

Fred’s Jungeltern App: für Eltern mit Kindern von 0-1

für Eltern mit Kindern von 0-1 Trau dich – fragen hilft: Kommunikationskompetenzen im Arzt-Patienten-Gespräch

Kommunikationskompetenzen im Arzt-Patienten-Gespräch YEP – open speech: innovatives Diskussionsformat

innovatives Diskussionsformat TeleRobi: soziale Isolation und Einsamkeit mit Telepräsenz mildern

Infos zum Projekt & zu teilnehmenden Start-ups und Projekten unter www.innovation-findet-stadt.at

Anmeldung bis 29.Juni 2020 unbedingt notwendig!

Aufgrund der COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen ist nur eine begrenzte TeilnehmerInnenzahl möglich!

UAwg via Mail an johannes.gorbach@socialcity.at

Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Mehr als 220.000 Personen besuchten 2018 die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren. Seit fast 40 Jahren sind diese Einrichtungen Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter*innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Innovation findet Stadt Das Pilot-Projekt der Social City Wien und der Hilfswerk-Nachbarschaftszentren Weitere Infos hier

