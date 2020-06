WKÖ-Kühnel: „Modernisierung der Lehre wichtiger Schritt aus der Krise“

Wirtschaftskammer-Forderung nach Lehrlingsbonus ab Mitte März umgesetzt

Wien (OTS) - „Die weitere Modernisierung der österreichischen Lehre ist ein wichtiger Schritt aus der Krise“, begrüßt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute, Dienstag, von der Bundesregierung vorgestellten Maßnahmen zur Stärkung der Lehre.

Mit 1. Juli 2020 treten zwei neue und modernisierte Lehrberufe in Kraft, zudem werden drei Ausbildungsversuche, die mit 30.6.2020 auslaufen würden, übergeleitet. „Besonders erfreulich ist, dass sich die neuen und überarbeiteten Lehrberufe in den Bereichen Gesundheit, Digitalisierung und Nachhaltigkeit wiederfinden. Genau diese Branchen haben aufgrund der aktuellen Krise stark an Bedeutung gewonnen“, betont Kühnel.

Lehrlingsbonus rückwirkend ab Mitte März 2020 auszahlbar

„Auch der Lehrlingsbonus ist eine wichtige Unterstützung für künftige Lehrlinge und die heimischen Betriebe, die die künftigen Fachkräfte ausbilden. Dass der Bonus auch rückwirkend ab Mitte März auszahlbar sein wird, ist ein wichtiges Detail. Jetzt geht es um eine rasche Auszahlung, damit der Bonus schnell bei den Betrieben ankommt. Denn viele unserer Betriebe bereiten sich schon früh im Jahr auf den großen Lehrlingsstart im September vor. Diese sind deswegen aber nicht weniger von Corona betroffen, daher muss auch ihnen die Förderung zustehen“, sagt die stv. WKÖ-Generalsekretärin.

Zur „Pflegelehre“ sagt Kühnel, dass der Vorschlag von Bundesministerin Margarete Schramböck den Bedenken Rechnung trage, Jugendliche in der Pflege nicht zu überfordern. „Selbstverständlich ist die Pflege ein hochsensibler Bereich. Genau deswegen ist das internationale Erfolgsmodell der dualen Ausbildung dafür das richtige Ausbildungsinstrument“, so die Generalsekretärin. (PWK283/FS)

