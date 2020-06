AVISO: "Stoppt den AMS-Algorithmus"

Einladung zur Pressekonferenz am 25.6.2020

"Stoppt den AMS-Algorithmus"



epicenter.works lädt zur Pressekonferenz zum Start einer Petition

und Kampagne gegen den AMS-Algorithmus. Computer dürfen nicht über

Menschen entscheiden!



Am Podium:



- Andreas Czák, epicenter.works

- Barbara Blaha, Leiterin des Momentum Instituts

- Ben Wagner, Institute for Information Systems and Society,

Wirtschaftsuniversität Wien



Um Anmeldung wird gebeten!



Datum: 25.6.2020, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien



