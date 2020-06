NEOS fordern Bildungs- und Chancenoffensive ab Herbst

Martina Künsberg Sarre: „Kinder und Eltern können nur dann mit neuer Zuversicht ins kommende Schuljahr starten, wenn sie wissen, dass es eine Fördergarantie geben wird.“

Wien (OTS) - Heute endet die Anmeldefrist für die Summer School. Die erwartete Bilanz: Nur ein Drittel der 40.000 eigeladenen Schüler_innen werden jenes Förderangebot auch wahrnehmen. „Umso mehr müssen wir weiterdenken. Zwei Wochen Summer School werden nicht ausreichen, um die Versäumnisse des monatelangen Corona-Lockdowns aufzuholen, und schon gar nicht, um die strukturellen Ungerechtigkeiten des Bildungssystems auszugleichen“, ist NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre überzeugt und fordert eine echte Bildungs- und Chancenoffensive ab Herbst. „Die Summer School kann nur ein Anfang sein. Kinder und Eltern können nur dann mit neuer Zuversicht ins kommende Schuljahr starten, wenn sie wissen, dass es eine Fördergarantie für alle geben wird, die sie brauchen. Es ist wichtig, dass das Bildungsministerium rasch informiert, wie es ab Herbst weitergeht.“

Breitgefächerte Förderprogramme für alle Hauptfächer

Es sei wesentlich, so Künsberg Sarre, jene Kinder und Jugendlichen abzuholen, die diesen Sommer an keinen Kursen teilnehmen, aber dennoch großen Aufholbedarf haben. Nach den Herausforderungen der vergangenen Monate, müssten alle Beteiligten wieder Vertrauen in das Bildungssystem schöpfen: „Im neuen Schuljahr braucht es durchgängige Förderkurse für alle Hauptfächer, mehr Schulsozialarbeit und Schulpsychologie und einen raschen Start des Chancenindex zur Unterstützung der Brennpunktschulen. Ich erwarte mir insbesondere von den Grünen, hier aktiv zu werden und beim türkisen Regierungspartner Druck zu machen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Krise auch nur einem Kind die Zukunft verbaut.“

