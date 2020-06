Aviso: Pressegespräch mit WKÖ Präsident Harald Mahrer, 23.06./10.00 Uhr

Wien (OTS) - Anlässlich der Wiederwahl von Harald Mahrer zum Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, möchten wir Sie im Vorfeld sehr gerne zu einem Pressegespräch einladen.

Was Österreich und unsere Wirtschaft jetzt für den Weg aus der Krise brauchen sind weniger Steuern, mehr Konsum und mehr Investitionen. Die Entlastungs-, Investitions- und Hilfspakete der Bundesregierung sind dafür wesentliche Faktoren. Eine rasche Umsetzung ist nun zentral um den rot-weiß-roten Weg erfolgreich weiterzugehen. Über den Plan für die Weiterentwicklung von Österreichs Wirtschaft und welche Schwerpunkte die WKÖ in den kommenden 5 Jahren setzen will, darüber informiert Sie

WKÖ-Präsident Harald Mahrer

am Dienstag, 23. Juni 2020, 10.00 Uhr – sehr gerne auch wieder persönlich –

in der Christoph-Leitl-Lounge, WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien (12. Stock).

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Teilnahme an der Pressekonferenz durch ein eingeladenes Medium nur durch eine Redakteurin bzw. einen Redakteur möglich. Für TV-Medienunternehmen besteht die Möglichkeit der Teilnahme eines Kamerateams. Fotografen ist der Zutritt für eine beschränkte Zeit und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes möglich.

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream auf Facebook.com/Wirtschaftskammer übertragen.

Ihre Zusage nimmt die Pressestelle des DMC – Data & Media Center in der Wirtschaftskammer Österreich unter Tel. 05 90 900-4462 oder E-Mail an DMC_PR@wko.at gerne entgegen.

