NEOS: Eintragungswoche für Klimavolksbegehren nutzen!

Michael Bernhard: „Volle Unterstützung für das Klima-Volksbegehren, das nächste Woche unterschrieben werden kann.“

Wien (OTS) - Mit einem Appell zur Unterstützung kommentiert NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard auf die morgen beginnende Eintragungswoche für das Klima-Volksbegehren, welches bereits in der ersten Unterstützungsphase über 114.000 Unterschriften sammeln konnte: „Am Spiel steht sehr viel - die Welt, wie wir sie heute kennen, unsere Gesellschaft, unsere Gesundheit, der Wohlstand, die Wirtschaft und die bisher auf der Welt erreichte Stabilität. Der Klimawandel ist die größte Gefahr für Österreich, die Europäische Union und die Weltgemeinschaft im 21. Jahrhundert. Und alle Chancen wirklich schadlos aus dieser Krise herauszukommen, haben die Generationen und insbesondere die Politikerinnen und Politiker im 20. Jahrhundert bereits unwiederbringlich zerstört. Wir können heute nur mehr Schadenbegrenzung betreiben, wenn wir jetzt engagiert und ambitioniert handeln. Deshalb ist das Klimavolksbegehren so unglaublich wichtig, auch weil wir leider sehen müssen, dass eine grüne Partei in Regierungsverantwortung keine Garantie für eine der Herausforderung angemessene Klimapolitik ist.“

