FPÖ – Schnedlitz: Selbst beim hochverdienten Urlaub setzt Schwarz und Grün auf Panik- und Angstmache

Diese Chaostruppe rund um ÖVP-Kanzler Kurz soll endlich wirkliche Experten befragen

Wien (OTS) - „Nun sind die Grenzen in ganz Europa wieder offen und nach dieser Phase der Angst und Unsicherheit steht dem heißersehnten und schon nicht mehr geglaubten Urlaub nichts mehr im Wege. Kaum glaubt man den ‚Showmastern‘ á la Kurz und Co. irgendein Wort kommt kurz darauf sofort die sprichwörtliche ‚Gnackwatschn‘ in Form von Panik- und Angstmache nach Regierungsrezept“, kritisierte heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Jetzt wird über Medien durch Schwarz und Grün verbreitet, dass man zwar rein technisch reisen könne, aber nicht soll - und dass im Fall einer Corona-Infektion im Urlaubsland der Arbeitgeber sich von Zahlungen schadensfrei halten könne. Diese Aussagen dienen wie immer nur der Verunsicherung der Bevölkerung, denn warum soll zum einen Österreich sicherer als Slowenien, Kroatien oder Deutschland sein und zum anderen, warum soll das bei einer Coronainfektion gelten und bei Masern etwa nicht?“, fragte Schnedlitz.

„Diese Chaostruppe rund um ÖVP-Kanzler Kurz soll endlich wirkliche Experten befragen und nicht ihre Spezialisten aus diversen Propagandaabteilungen ihrer Polithauptquartiere. Es ist genug, es reicht. Österreich hat einen Neustart verdient, ein Aufbau wird bei dem mutwillig angerichteten Schaden nicht reichen. Dazu benötigen wir eine freudige, mutige sowie kraftvolle Bevölkerung und keine verängstigten Untertanen von des Kanzlers Gnaden“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

