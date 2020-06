Einladung zur Pressekonferenz am 26. Juni in Salzburg: Eröffnung des Ludwig Boltzmann Institut für digitale Gesundheit und Prävention

Salzburg (OTS) - Am Universitätsinstitut für präventive und rehabilitative Sportmedizin wurde ein neues Ludwig Boltzmann Institut (LBI) für digitale Gesundheit und Prävention unter der Leitung von Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef Niebauer, MBA, eingerichtet. Das LBI verfolgt die Vision, zuerst Herz-Kreislauf-PatientInnen, später jedoch alle Interessierten mit modernen digitalen Technologien dabei zu unterstützen, ihre selbst gesetzten Ziele zu erreichen. Im Fokus stehen Änderungen hin zu einem körperlich aktiven und somit gesunden Lebensstil.

Durch den Ansatz von Open Innovation in Science werden bereits in der Projektplanung nicht nur WissenschafterInnen sondern auch Laien (einschließlich der PatientInnen) aktiv mit eingebunden. Medizinisches Fachwissen, zukunftsweisende digitale Technologien und Erkenntnisse aus der Psychologie werden dabei kombiniert, um auf Basis moderner Datenanalyse und maschinellem Lernen medizinisch überprüfte, gesundheitsfördernde, personalisierte Hilfestellungen für PatientInnen automatisch und rechtzeitig bereitzustellen. Zur Umsetzung dieser Vision wurden bereits unterschiedliche Projekte und Studien in enger Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern gestartet, zusätzliche Fördergelder eingeworben, erste Preise gewonnen und wissenschaftliche Manuskripte veröffentlicht.

Anlässlich der Institutseröffnung lädt das Ludwig Boltzmann Institut für digitale Gesundheit und Prävention am 26. Juni 2020 gemeinsam mit dem Land Salzburg und den Partnerorganisationen zu einem Pressegespräch mit folgenden GesprächspartnerInnen:

Dr. Wilfried HASLAUER | Landeshauptmann des Bundeslandes Salzburg



| Landeshauptmann des Bundeslandes Salzburg Mag. (FH) Andrea KLAMBAUER | Landesrätin für Wissenschaft

| Landesrätin für Wissenschaft Mag. Claudia LINGNER | Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft



| Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft Doz. Dr. Paul SUNGLER | Geschäftsführer SALK - Uniklinikum Salzburg

| Geschäftsführer SALK - Uniklinikum Salzburg Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef NIEBAUER , MBA | Leiter LBI für digitale Gesundheit und Prävention

, MBA | Leiter LBI für digitale Gesundheit und Prävention weitere VertreterInnen der Partnerorganisationen





Programm

Freitag, 26. Juni 2020



10:00 Uhr: Fototermin und kurzer Rundgang durch das Ludwig Boltzmann Institut

Ort: Lindhofstraße 22 | 5020 Salzburg

10:30 Uhr: Pressegespräch zur Institutseröffnung

Ort: Seminarraum West, Wirtschaftsgebäude, Uniklinikum Salzburg Campus Landeskrankenhaus, Müllner Hauptstr. 48 | 5020 Salzburg

Anmeldung veranstaltung@dhp.lbg.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef Niebauer, MBA

Wissenschaftlicher Leiter

Ludwig Boltzmann Institut für digitale Gesundheit und Prävention

Lindhofstr. 22

5020 Salzburg

veranstaltung @ dhp.lbg.ac.at

+43 (0) 5 7255 82701