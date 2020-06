Beate Meinl-Reisinger gratuliert neuem IV-Präsidenten Georg Knill

Meinl-Reisinger: „Österreich braucht gerade jetzt eine starke und unabhängige Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer – damit ein echter Neustart gelingen kann.“

Wien (OTS) - NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger gratuliert Georg Knill zu seiner Wahl als Präsident der Industriellenvereinigung. „Ich wünsche Georg Knill für seine Aufgabe alles Gute und danke gleichzeitig dem scheidenden Präsidenten Georg Kapsch für seinen langjährigen Einsatz. Österreich braucht gerade jetzt eine starke und unabhängige Stimme der Unternehmerinnen und Unternehmer. Ein Praktiker, der einen Familienbetrieb leitet, weiß genau, was getan werden muss, damit in Österreich ein echter Neustart gelingen kann. Gerade jetzt muss daran gearbeitet werden, Vertrauen und Zuversicht wiederherzustellen, um den Wirtschaftsstandort zu sichern und ihn für die Erneuerungen, die aufgrund der Krise notwendig sind, fit zu machen. Ich wünsche mir von Georg Knill eine starke Stimme nicht nur im Interesse der Unternehmerinnen und Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch im Interesse unserer Kinder, die sich das beste Bildungssystem für ein selbstbestimmtes Leben verdienen. Und für die Österreicherinnen und Österreicher wünsche ich mir eine starke Stimme zu Österreichs Rolle in unserem gemeinsamen Europa.“

