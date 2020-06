FPÖ – Pisec gratuliert Georg Knill zur Wahl zum neuen Chef der Industriellenvereinigung

Wien (OTS) - „Ich gratuliere dem industriellen Familienunternehmer Georg Knill zum neuen Chef der Industriellenvereinigung auf das herzlichste. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Wirtschaft unter den völlig überzogenen Corona-Maßnahmen der schwarz-grünen Regierung schweren Schaden erlitten hat, bedarf es eines praxisorientieren Unternehmers. Wichtig wäre es, dass Österreichs Unternehmerlandschaft wesentlich bessere Rahmenbedingungen erhält, um die enormen negativen Auswirkungen des Lockdowns besser durchtauchen zu können und eine bessere Zukunft für Unternehmer in Aussicht ist“ so heute der Obmann der Freiheitlichen Industrie und FPÖ-Industriesprecher Bundesrat MMag. Reinhard Pisec.

