Gütesiegel "AMA GENUSS REGION": Familienbetriebe und Regionen stärken

Orientierung für Lebensmittel aus der Region ist gefragter denn je

Wien (OTS) - Regionale Lebensmittel werden wertgeschätzt wie nie zuvor. Während der Corona-Krise haben die Einkäufe direkt beim Bauern um mehr als 20% zugelegt. Umso wichtiger ist es, weiter auf Qualitäts- und Herkunftssicherung bei Lebensmitteln zu setzen. Das neue anerkannte Gütesiegel "AMA GENUSS REGION" steht genau dafür - für kontrollierte Qualität und regionale Herkunft. Das Besondere: Es gibt Orientierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von bäuerlichen Direktvermarktern, über Manufakturen bis hin zur Gastronomie und Hotellerie. Interessierte Betriebe können jederzeit in das neue System einsteigen und die Marke nutzen.

Die Basis bildet das Qualitäts- und Herkunftssicherungssystem für bäuerliche Direktvermarkter, Lebensmittelmanufakturen sowie die Gastronomie. 2019 wurden die Richtlinien bereits national und EU-weit anerkannt. Zurzeit wird dieses System österreichweit ausgerollt, und die ersten Zertifizierungen haben bereits stattgefunden. "Um den Konsumenten Orientierung zu geben und einen Mehrwert für die Betriebe zu schaffen, braucht es eine gemeinsame Kommunikationslinie. Bereits im Regierungsprogramm war eine durchgängige Qualitäts- und Herkunftssicherung für Lebensmittel verankert. Mit der Weiterentwicklung der Genuss Regionen haben wir das jetzt umgesetzt", so Bundesministerin Elisabeth Köstinger.

Im Sinne der Kulinarik Strategie Österreich ist es dem Netzwerk Kulinarik ein zentrales Anliegen, auf Bestehendes aufzubauen und Kräfte zu bündeln. "Es ist gelungen, das anerkannte Gütesiegel 'AMA GENUSS REGION' zu entwickeln. Damit werden einerseits Synergien aus der hohen Bekanntheit des AMA-Gütesiegels genutzt und andererseits Rechtssicherheit und Förderfähigkeit gewährleistet", erklärt Christina Mutenthaler, Leiterin des Netzwerk Kulinarik. Betriebe, die nach den Richtlinien für Qualität und Herkunft zertifiziert sind, dürfen künftig das Gütesiegel "AMA GENUSS REGION" verwenden. Die Richtlinien gelten für bäuerliche Direktvermarkter, Lebensmittelmanufakturen sowie die Gastronomie.

Das Netzwerk Kulinarik begleitet gemeinsam mit den Kammern und Ländern österreichweit alle Betriebe, Kulinarik-Initiativen und die bestehenden Genuss Regionen beim Umstieg in das neue gemeinsame System. "Es freut uns, dass sich bereits so viele Initiativen wie Gutes vom Bauernhof, So schmeckt Niederösterreich, Genussland Oberösterreich, Genussland Kärnten, Genuss Burgenland, Salzburger Agrarmarketing, Ländle Bur und viele Genuss Regionen zum Einstieg in die österreichweite gemeinsame Basis entschlossen haben. In den letzten Wochen konnten bereits zahlreiche Betriebsberatungen und erste Marketingmaßnahmen wie Betriebsfotoshootings durchgeführt werden", so Mutenthaler. Über die Sommermonate sollen alle interessierten Betriebe die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Ab Herbst liegt der Schwerpunkt auf der Vermarktungs- und Vertriebsstrategie. Nach dem Motto "Aus der Region. Für die Region. In die Welt." werden wir Österreich als DIE Kulinarik-Destination Europas positionieren.

Betriebe können sich online unter www.netzwerk-kulinarik.at/qhs anmelden. Nähere Informationen über die AMA Genuss Regionen stehen unter www.genussregionen.at bereit. (Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

AMA-Marketing

DI Manuela Schürr, Leiterin Unternehmenskommunikation

Dresdner Straße 68a, 1200 Wien

Tel.-Nr. 0503151-401, Mobil: 0664/8376178

E-Mail: manuela.schuerr @ amainfo.at