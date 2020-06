AVISO: 15.6.2020, 14:00 Uhr, Foto-/Drehtermin: Sommerfrische in Caritas-KlimaOasen

Miteinander gegen die Klimakrise, gegen Einsamkeit und die Hitze in der Stadt: Caritas startet mit 10 KlimaOasen in den Sommer. Gemeinsamer Auftakt mit Vizebürgermeisterin Hebein.

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Wiener Pfarren schafft die Caritas der Erzdiözese Wien mit den neuen KlimaOasen ab sofort ein Angebot, das kühlende Örtlichkeiten für obdachlose und armutsbetroffene Menschen im heißen Großstadtsommer zur Verfügung stellt und bei dem verschiedene Gärten der Pfarren geöffnet und Menschen auch mit einfachen Mahlzeiten versorgt werden. „Die KlimaOase ist eine Antwort auf die Klimakrise. Obdachlose Menschen, aber auch Menschen, die einsam sind oder in schlechten Wohnverhältnissen leben, finden hier einen kühlen Rückzugsort. Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir: Wer von Armut betroffen ist, kann oft auch der Hitze in der Stadt weniger gut entgehen. Mit den Caritas-KlimaOasen wollen wir Sommerfrische in der Stadt ermöglichen und Menschen ganz konkret helfen“, so Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien.

Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein begrüßt die Initiative: „Ich freue mich, wenn Initiativen wie die KlimaOase einen Beitrag zur Abkühlung leisten. Gemeinsam schaffen wir es in Wien, die immer heißer werdenden Sommer für die Menschen in unserer Stadt erträglicher zu machen. Mit den ‚Coolen Straßen‘ schaffen wir kühle Oasen im öffentlichen Raum, wir pflanzen Bäume und forcieren die Beschattung auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt.“

Aktuell sind bereits sechs Pfarren in Wien beteiligt (Breitensee, Hütteldorf, Aspern-St. Martin, Canisius, Pfarre zum Göttl. Wort, Hetzendorf, sowie vier Pfarren in NÖ). Weitere sollen folgen. Die Pfarren dienten in den Wintermonaten teilweise bereits als Wärmestuben und verlängerten das Angebot in der Corona-Krise. Das Projekt KlimaOase läuft nun bis September.

MedienvertreterInnen sind zum Auftakt der KlimaOase herzlich in die Pfarre Breitensee eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.

