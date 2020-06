NEOS zu Schadholz: Köstinger muss Verordnung zurückziehen

Douglas Hoyos: „Die Ministerin liegt mit dieser Verordnung vollkommen falsch. Es braucht innovative, nachhaltige Lösungen zum Erhalt der Land- und Forstwirtschaft.“

Wien (OTS) - Echauffiert reagiert NEOS-Forstwirtschaftssprecher Douglas Hoyos auf die Aussagen von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, an der geplanten Verpflichtung für heimische Unternehmen, der österreichischen Forstwirtschaft einen Teil ihres Schadholzes abzukaufen, festzuhalten. „Die Ministerin liegt hier vollkommen falsch. Wenn sogar der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts vor dieser Verordnung warnt, dann muss Köstinger hier reagieren und ihren Vorschlag zurückziehen! Es geht hier um 100.000 Arbeitsplätze in ganz Österreich, die diese Verordnung bedroht.“ Hoyos warnt vor einer weiteren PR-Aktion der Landwirtschaftsministerin. „Was wir wirklich brauchen sind innovative, nachhaltige Lösungen zum Erhalt der Land- und Forstwirtschaft. Außerdem müssen wir endlich die Wiederaufforstung vorantreiben, damit der Lebensraum Wald erhalten bleibt. Was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist die Sicherstellung einer Einkommensgrundlage für die Forstwirtinnen und Forstwirte. Dahingehend muss noch einiges getan werden“, so Hoyos abschließend.

