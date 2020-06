Generationenwechsel in der Direktion der AK OÖ: Andrea Heimberger folgt auf Josef Moser

Hier haben wir in den letzten Jahren spannende neue Wege beschritten und den Austausch mit den Menschen erfolgreich verstärkt. Das möchte ich weiter entwickeln Design. AK-Direktorin Andrea Heimberger, MSc 1/2

Die Neubesetzung unseres Direktoriums leitet gleichzeitig einen Generationenwechsel ein. Auch die neue Riege steht für viel Know-How, Erfahrung, Mut und persönlichen Einsatz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer 2/2

Linz (OTS) - Dr. Josef Moser, MBA, seit 2011 Direktor der Arbeiterkammer Oberösterreich, wird mit Jahresende in Pension gehen. Nachfolgerin wird seine derzeitige Stellvertreterin und Leiterin der Abteilung Kommunikation in der AK, Andrea Heimberger, MSc. Diese Entscheidung hat der AK-Vorstand heute getroffen.

Direktor Josef Moser wird mit Jahresende in Pension gehen. Seit seinem Antritt am 1. Juli 2011 hat er den Kurs der AK als moderne Dienstleistungseinrichtung konsequent weiter verfolgt und das Prinzip des bestmöglichen Services für die Mitglieder noch ausgebaut. Nun übergibt er in jüngere Hände: Andrea Heimberger wird ab 1. Jänner 2021 die erste Direktorin der AK Oberösterreich sein. Das hat der Vorstand der AK heute mit einer Gegenstimme der Freiheitlichen Arbeitnehmer beschlossen. Andrea Heimberger ist 45 Jahre alt, stammt aus Braunau und lebt in Linz.

Seit 2012 ist Andrea Heimberger Leiterin der Abteilung Kommunikation in der AK Oberösterreich, seit 2015 ist sie stellvertretende Direktorin. Sämtliche Kommunikationsaktivitäten der AK Oberösterreich sind seither in ihren Händen, ebenso die Entwicklung neuer Strategien. Ihr wichtigstes Anliegen: der persönliche Kontakt der AK zu ihren Mitgliedern. " Hier haben wir in den letzten Jahren spannende neue Wege beschritten und den Austausch mit den Menschen erfolgreich verstärkt. Das möchte ich weiter entwickeln “, so die designierte Direktorin.

Der AK-Vorstand hat heute auch grünes Licht für ihre Stellvertreter gegeben, denn auch der derzeitige Direktor-Stellvertreter Franz Molterer, MAS wird mit Jahresende in Pension gehen.

Seine Nachfolger sind Mag. Ernst Stummer, Leiter der Abteilung Rechtsschutz in der AK Oberösterreich, und Harald Dietinger, derzeit AK-Vizepräsident. Mag. Andreas Neubauer, Leiter der Abteilung Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung in der AK, wird in die Geschäftsführung der BBRZ-Gruppe wechseln. Der derzeitige Sprecher der BBRZ-Gruppe, Dr. Manfred Polzer, wird ebenfalls mit Jahresende in Pension gehen. Ihm folgt Mag. Roman Pöschl als neuer Sprecher nach. Damit konnte auch in diesem wichtigen oberösterreichischen Unternehmen die Nachfolge rechtzeitig geregelt werden.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: „ Die Neubesetzung unseres Direktoriums leitet gleichzeitig einen Generationenwechsel ein. Auch die neue Riege steht für viel Know-How, Erfahrung, Mut und persönlichen Einsatz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. “

Fotos in druckfähiger Qualität finden Sie unter ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Ulrike Mayr, MSc

+43 (0)50/6906-2193

ulrike.mayr @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at