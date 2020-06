Herr: „Mit Bus & Bahn klimaschonend in den Sommerurlaub!“

Unterstützt Forderung nach Öffi-Gutscheinen für ÖBB und alle Verkehrsverbünde für Reisen in Österreich

Wien (OTS/SK) - Mit dem Zug zum Ossiacher See oder nach Puchberg am Schneeberg. Egal ob Erholung am Wasser oder Wandern in den Bergen: „Endlich steht der Sommer vor der Tür! Damit stellt sich für viele die Frage: Wohin im Urlaub und wie komme ich günstig dorthin?“, so Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin. Bus und Bahn stellen die klimaschonende Alternative zu Auto und Flugzeug dar und gerade in Österreich sind viele Urlaubsziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. „Öffis nutzen, Klima schützen! Eine klimaschonende Fahrt in den Sommerurlaub gehört gefördert!“, erklärt Herr und unterstützt die Forderung nach Öffi-Gutscheinen für ÖBB und alle Verkehrsverbünde für Reisen in Österreich. ****

„Wer mit dem Zug in den Urlaub fährt, stößt im Schnitt nur 14,4 Gramm CO2 pro Kilometer aus. Beim Bus sind es 51,3 Gramm. Aber beim Auto kommen wir schon auf über 200 Gramm und beim Flugzeug nochmals auf doppelt so viel!“, verweist Herr auf Zahlen des Umweltbundesamts. Öffi-Gutscheine für Reisen in Österreich hält die Abgeordnete daher für sinnvoll, denn neben dem CO2-Ausstoß spielt für viele Reisende natürlich auch der Preis eine Rolle: „Mit 100 Euro für alle ab 15 und 50 Euro für Jüngere kommt man in Österreich sehr weit!“

Die Gutscheine sollen allen Beziehungsberechtigten automatisch zugesendet werden. Die Gesamtkosten kämen, wenn alle Gutscheine genutzt werden, auf rund 800 Millionen Euro. „Das ist nicht nur fürs Klima sinnvoll, sondern auch für Tourismusbetriebe in Österreich, die unter den Corona-Folgen leiden“, so Herr abschließend. (Schluss) lp

