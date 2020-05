Online-Pressegespräch der Wiener Ordensspitäler am Donnerstag, 4. Juni um 10 Uhr

Wiens Ordensspitäler: Konsequentes Hochfahren der Leistungen nach dem „Shutdown“ zum Vollbetrieb

Wien (OTS) - Wiens Ordensspitäler laden zu einem Online-Pressegespräch am Donnerstag, dem 4. Juni 2020 um 10 Uhr zum Thema "Wiens Ordensspitäler: Konsequentes Hochfahren der Leistungen nach dem ,Shutdown' zum Vollbetrieb" ein. Link zum Livestream: https://events.streaming.at/wos-20200604

Einige Themen:

Was das Hochfahren für die Patientenversorgung praktisch bedeutet

Sicherheit ist oberstes Gebot: Welche Vorkehrungen getroffen werden

Leistungsbilanz-Zahlen zeigen hohen Stellenwert in der Gesundheitsversorgung

Wiens Ordensspitäler als wichtiger Arbeitgeber und Ausbildner von Ärzten und Pflegekräften

Immer intensivere Kooperationen mit anderen Spitalsträgern im Interesse der Patienten

Finanzierung durch die Stadt muss Leistungsumfang entsprechen und die Zukunft absichern



Ihr Gesprächspartner, zugeschaltet aus dem APA-Pressezentrum: Prim. Dr. Manfred Greher, Sprecher der Plattform der Wiener Ordensspitäler, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses

Die sieben gemeinnützigen Wiener Ordensspitäler1), in denen jedes fünfte Wiener Spitalsbett steht, fahren derzeit konsequent ihre Leistungen wieder hoch. Sie wollen nach dem „Shutdown“ Mitte März möglichst schnell wieder für möglichst viele Patientinnen und Patienten da sein, die ihre Hilfe brauchen. Dieser schrittweise Übergang zu einem Regelbetrieb erfolgt bei einem sehr konsequenten Einhalten von Sicherheitsvorkehrungen, um Patienten und Mitarbeitende bestmöglich vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu schützen. Bei diesem Online-Pressegespräch wird vorgestellt, was diese aktuellen Entwicklungen praktisch für die Versorgung der Patientinnen und Patienten bedeuten. Es werden außerdem aktuelle Kennzahlen vorgestellt, die den hohen Stellenwert der sieben Häuser während des Regelbetriebs vor dem Shutdown als wichtiger Gesundheitsversorger, aber auch als Arbeitgeber und Ausbildner unterstreichen. Damit die Wiener Ordensspitäler auch in Zukunft ihre Beiträge zur Wiener Gesundheitsversorgung in der gewohnten Quantität und Qualität erbringen können, bedarf es weiterhin einer Finanzierung durch die Stadt, die ihrem Leistungsvolumen entspricht. Die Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Wien läuft aus, die Verhandlungen zu ihrer Fortsetzung haben begonnen und sollen noch vor dem Sommer zu einem Ergebnis führen.

Im Anschluss an die Statements werden die via Chat-Funktion schriftlichen eingebrachten Journalistenfragen beantwortet.

