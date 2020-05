Budget - Stöger: SPÖ hat dafür gesorgt, dass Pensionen sicher und finanzierbar bleiben

Wien (OTS/SK) - „Es ist gut, dass es dem Parlament im letzten Jahr gelungen ist, die Einsparungsphantasien der ÖVP in der gesetzlichen Pensionsversicherung hintanzuhalten. Die ÖVP probiert es immer wieder. Im letzten Jahr haben wir um 600 Millionen Euro weniger für die Pensionen ausgegeben als geplant. Das heißt, die Pensionen sind sicher und finanzierbar“, erklärte der SPÖ-Abgeordnete Alois Stöger zum Budgetkapitel Soziales, Pensionen. ****

Die SPÖ hat auch sichergestellt, dass 2,5 Millionen Menschen jetzt in der Krise eine Einkommenssicherung mit der gesetzlichen Pension haben. „Das ist der Stabilisator für die Kaufkraft und Konjunktur“, so Stöger. „Das hat die SPÖ gemacht. Was macht die ÖVP? Sie schafft die Steuer auf Sekt und Geschäftsessen ab. Das dürfen Sie zahlen, liebe Österreicherinnen und Österreicher“, so Stöger. (Schluss) sl/sc

