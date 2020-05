SPÖ-Becher: „FMA macht Spekulations-Lawine absehbar. Mieten senken!"

Wien (OTS/SK) - Um den wachsenden Druck von ausländischem und inländischem Kapital auf den Immobilien-Markt zu reduzieren, bedarf es einer raschen Dämpfung der Renditeerwartungen, so SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher am Donnerstag. „Ausländisches Kapital gehört durch eine Residenzpflicht nach dänischem Vorbild gebremst und der Druck auf die Mieten durch eine dynamische Preisdeckelung bei Mieten gedämpft.“ Als Lösung würde sich, so Becher, das Universalmietrecht anbieten, wie es von der SPÖ als Gesetzesentwurf bereits vorgelegt wurde. ****

Der Bericht der Finanzmarktaufsicht zeigt: Während durch Anlegefonds verwaltete Vermögen 10,6 Prozent eingebrochen ist, verzeichnen die Immobilienfonds einen Zuwachs. „Spekulatives Kapital ist seit längerem der Preistreiber bei Grund- und Baukosten. Produziert werden im Wohnungsbereich Objekte, die am Bedarf vorbei gehen und die Mietpreise anheizen“, stellte Becher fest. Die logische Konsequenz liegt für die SPÖ-Wohnbausprecherin in einem Kappen des zügellosen Zustroms von spekulativem Kapital, zumal die Aussichten bei Kreditzinsen weiterhin eine spekulative Geldschwemme stützen.

Durch das von der SPÖ geforderte Universalmietrecht „ließe sich der Spekulationsaufschlag bei Mieten kappen. Dieser wird von der OeNB mit rund 20 Prozent beziffert. In den Ballungszentren würden sich Mieter also mittelfristig jeden fünften Miet-Euro sparen, was auch aus volkswirtschaftlicher Sicht wichtig ist, um die Kaufkraft der Menschen zu erhöhen“, so Becher abschließend. (Schluss) PP

