FREITAG, 10 Uhr – PK der Oppositions-Budgetsprecher Krainer, Fuchs, Doppelbauer zu türkis-grünem Fake-Budget

Wien (OTS/SK) - Der Nationalrat wird kommende Woche drei Tage lang die Budgetgesetze, also das Bundesfinanzgesetz, Bundesfinanzrahmengesetz und Budgetbegleitgesetz, diskutieren. Die Opposition spricht von einem „Fake-Budget“. Die Budgetsprecher von SPÖ, FPÖ und NEOS, Jan Krainer, Hubert Fuchs und Karin Doppelbauer, erklären am Freitag in einer Pressekonferenz ihre Einwände gegen die vorliegenden Budgetgesetze. Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. ****

Zeit: Freitag, 22. Mai, 10 Uhr

Ort: Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Spiegelsalon, Zugang über den Haupteingang Josefsplatz, 1010 Wien

