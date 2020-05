FPÖ – Schnedlitz: Gastronomie braucht Initialzündung

1000-Euro-Österreich-Gutschein sofort umsetzen und Ungleichbehandlung zu Hotels ausräumen

Wien (OTS) - Bereits nach knapp einer Woche Gastro-Öffnung mehren sich die Meldungen, dass viele Gastronomiebetriebe über mangelnde Kundschaft klagen. „Die extrem hohe Arbeitslosenrate, Homeoffice und weniger Geld in der Kurzarbeit sind wohl die Gründe dafür, dass viele Lokale nun nach der absoluten Schließung vor dem endgültigen Aus stehen. Dazu kommt natürlich die ewige Angstmacherei von Innenminister Nehammer und der völlig außer Rand und Band geratene Verordnungsnotstand von Gesundheitsminister Anschober. Warum in der Gastronomie härtere Bestimmungen gelten, als in der Hotellerie ist auch nicht nachvollziehbar. Wo ist der Unterschied im gesundheitlichen Risiko zwischen einer Bar und einer Hotelbar und wo ist der Unterschied zwischen einem Restaurant und einem Speisesaal in einem Hotel? Dieses Chaos, die Ungleichbehandlung und der Wahnsinn der Regierung müssen sofort ein Ende haben“, berichtete heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Der von uns Freiheitlichen geforderte 1000-Euro-Österreich-Gutschein, der bei in Österreich steuerzahlenden Unternehmen eingelöst werden könnte, würde der Gastronomie, den Beherbergungsunternehmen sowie auch unserer Bevölkerung helfen. Es braucht sofort klare unbürokratische Maßnahmen und Freiheit für unsere Unternehmen. Bisher zahlen nämlich die Rechnungen für das Regierungsprogramm nach dem Motto: ‚Koste es, was es wolle‘ ausschließlich die Unternehmer selbst“, so Schnedlitz, der die Bundesregierung wiederholt aufforderte, endlich diesem Coronawahnsinn ein Ende zu setzen.

