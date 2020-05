Astrid Kleber ist neue Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation an der Universität für Bodenkultur Wien

Wien (OTS) - Mit Anfang Mai hat Astrid Kleber die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation an der BOKU übernommen. Damit verantwortet sie die interne und externe Kommunikation Österreichs einziger Universität für Life Sciences. Davor arbeitete die studierte Philosophin für den ORF-Hörfunksender Radio Steiermark, in der PR-Redaktion der Kleinen Zeitung und war zuletzt in der Pressestelle des jetzigen Dachverbandes der Sozialversicherungsträger tätig.

Astrid Kleber steht unter astrid.kleber@boku.ac.at oder +43 (0)1 47654 10423 gerne für Medienanfragen zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Astrid Kleber

Universttät für Bodenkultur Wien (BOKU)

Tel. +43 (0)1 47654-10423 oder 0664/8858 6533

astrid.kleber @ boku.ac.at

www.boku.ac.at