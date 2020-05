Ansturm auf BürgerInnen-Solarkraftwerk: Wien Energie legt nach

WienerInnen beteiligten sich innerhalb einer Woche mit 1,25 Millionen Euro am Ausbau von Sonnenenergie – weitere 5.000 Gutscheinpakete ab sofort verfügbar

Wien (OTS) - Am Montag startete Wien Energie das größte BürgerInnen-Solarkraftwerk Wiens auf dem Wasserbehälter Unterlaa. Die Photovoltaikanlage erzeugt auf der Fläche von vier Fußballfeldern klimafreundlichen Sonnenstrom für die Pumpanlage sowie 600 Haushalte. Über ein Gutscheinmodell kann sich die Wiener Bevölkerung an der Solar-Offensive beteiligen. Heute, nur eine Woche später, sind bereits alle 5.000 Gutscheinpakete restlos ausverkauft. Insgesamt investierten die Wienerinnen und Wiener damit bisher 1,25 Millionen Euro in den weiteren Ausbau von Photovoltaik.

„Das ist ein starkes Zeichen für den Klimaschutz! Wir freuen uns, dass unser Angebot wieder so großen Anklang gefunden hat und so viele Wienerinnen und Wiener gemeinsam den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben wollen“, so Wien Energie-Chef Michael Strebl. „Deshalb legen wir jetzt nochmals nach: Ab sofort stehen 5.000 weitere Gutscheinpakete zum Verkauf!“

Die Gutscheinpakete im Wert von je 250 Euro können online auf klimaschuetzen.at erworben werden. Die Käufer erhalten über fünf Jahre jährlich einen Gutschein in der Höhe von 52 Euro bzw. bestehende Wien Energie-Kunden in der Höhe von 60 Euro, das entspricht einer Verzinsung von über sechs Prozent für Wien Energie-Kunden. Als Gutscheinvarianten stehen Energie-Gutscheine sowie Einkaufsgutscheine von SPAR zur Verfügung. Insgesamt werden zum Start 5.000 Gutscheinpakete verkauft.

Größte Photovoltaikanlage Wiens

Der Wasserbehälter Unterlaa am südlichen Stadtrand Wiens spielt für die Wiener Wasserversorgung eine wichtige Rolle. Mit einem Volumen von 162.000 Kubikmetern deckt er mehr als ein Drittel des Wasser-Tagesbedarfs von Wien ab. Direkt auf dem Wasserbehälter entstand die neue Solaranlage mit 6.500 Modulen und knapp 2 Megawatt Leistung.

Die Anlage ist damit insgesamt auch die derzeit größte Photovoltaikanlage Wiens. Rund 2 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom jährlich werden zukünftig in Unterlaa erzeugt und damit 706 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Insgesamt betreibt Wien Energie aktuell rund 215 Photovoltaikanlagen, davon 27 BürgerInnen-Solarkraftwerke, und ist der größte Solarkraftbetreiber Österreichs. Die installierte Leistung liegt bei 35 Megawatt. 2020 sollen weitere 25 Megawatt Photovoltaik-Leistung installiert werden. Wien Energie investiert dafür allein in diesem Jahr 20 Millionen Euro.



Eckdaten BürgerInnen-Solarkraftwerk Unterlaa

Standort: Wasserbehälter Unterlaa

Leistung: 1,92 Megawatt

Versorgung: deckt 40 Prozent des Energiebedarfs von Wasserbehälter Unterlaa plus den Jahresstromverbrauch von rund 600 Haushalten.

CO2-Einsparung: 706 Tonnen pro Jahr

Gutscheinmodell: 250 Euro, Rückvergütung über 5 Jahre in Form von Energie- oder Spar-Gutscheinen.

