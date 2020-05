NEOS zu Lunacek: Respekt vor persönlicher Entscheidung - Jetzt braucht es Planungssicherheit für Kultur

Sepp Schellhorn: „Zuständiger Kulturminister Kogler muss rasch Antworten für den Kultursektor liefern."

Wien (OTS) - NEOS-Kultursprecher Sepp Schellhorn hat Respekt vor dieser persönlichen Entscheidung und wünscht Ulrike Lunacek alles Gute für die Zukunft. Schellhorn bedauert jedoch sehr, dass es heute nicht den angekündigten Fahrplan für die Kulturbranche geben wird und die Kunst- und Kulturszene dadurch leider weiterhin in der Luft hängt. „Wir können keine Zeit mehr verlieren und über Personalfragen diskutieren, sondern brauchen, was ich schon immer fordere, eine Person mit der nötigen Qualifikation in diesem Amt.“ Nach dem Abgang von Ulrike Lunacek erwartet sich Schellhorn rasch Antworten vom zuständigen Kulturminister Kogler, der das Ressort verantwortet, denn es wurden bis heute Antworten versprochen: „Wie lange will man die Kulturschaffenden und alle Dienstleisterinnen und Dienstleister noch warten lassen? Wir brauchen jetzt Planungssicherheit und ein konkretes Konzept für die Kultur."



