Waitz/Hinkley Point: Keine staatlichen Beihilfen für AKWs

Atomkraft ist keine Lösung im Kampf gegen die Klimakrise

Wien/Brüssel (OTS) - Der EuGH-Anwalt hat heute die Berufung Österreichs gegen die Staatsbeihilfen für das AKW Hinkley Point abgeschmettert.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Grünen, sagt: “Die Hochrisikotechnologie Atomkraft ist nicht nur komplett veraltet, sondern teuer und unrentabel. Ohne staatliche Beihilfen gäbe es schlichtweg keine neuen AKWs in der EU. Atomkraft ist und bleibt keine Lösung im Kampf gegen die Klimakrise. Das Steuergeld wäre besser investiert in erneuerbare Energien und damit auch in Green Jobs. Das sollte die Priorität der EU-Kommission auch in den nächsten Jahren sein, statt an der Wettbewerbsverzerrung des europäischen Energiemarktes festzuhalten.”

