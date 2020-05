AUGE/UG-Paiha: Sozial-ökologischer Umbau der Wirtschaft gefordert

Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen unterstützen Klima-Corona-Deal

Wien (OTS) - In einem breiten Bündnis aus mehr als 500 WissenschafterInnen und 94 Organisationen fordert die AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen einen „Klima-Corona-Deal“ zur sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft. Bundessprecherin Klaudia Paiha: „Corona-Rettungspakete müssen auch Klima-Rettungspakete sein! Ein Zurück zum Wirtschaften in alter Form führt uns schnurstracks in die nächste Krise – und die zerstört nicht nur Arbeitsplätze, sondern dauerhaft auch Lebensgrundlagen“.

In diesem Sinne fordert der Klima-Corona-Deal eine Verknüpfung der Corona-Hilfs- und Konjunkturpakete mit der Erreichung des 1,5 Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen. Gleichzeitig müsse die Zukunft der Menschen durch Begleitmaßnahmen zur entsprechenden Qualifizierung und Beschäftigungsinitiativen für Arbeitslose und ArbeitnehmerInnen gesichert werden. Um soziale Verwerfungen zu vermeiden, sei es wichtig, so Paiha, die Belegschaftsvertretungen in die Erstellung von Dekarbonisierungs-Roadmaps der Betriebe einzubeziehen und die globale Dimension zu berücksichtigen.

„Eine sozial-ökologische und nachhaltige Transformation unseres Wirtschaftssystems muss auch weg vom Wachstumsgedanken, hin zu echter Daseinsversorgung“, so Paiha. Insofern gelte es, die öffentliche, soziale und klimafreundliche Infrastruktur auszubauen, von Kinderbetreuung über Bildung, Mobilität und Gesundheit bis hin zur Pflege. „Und sie wird auf längere Sicht auch nicht um eine sozial-ökologische Steuerreform herumkommen, die Arbeit und ArbeitnehmerInnen entlastet, Vermögen, Kapitaleinkommen, Erbschaften, Umwelt- und Ressourcenverbrauch sowie fossile, klimaschädigende Energieträger höher besteuert“, so Paiha weiter.

Abschließend zitiert Paiha die ehemalige Generalsekretärin des Weltklimarats IPCC, Renate Christ, die ebenfalls eine Unterstützerin des Klima-Corona-Deals ist: “Die Pandemie hat schonungslos eine Reihe von Schwachstellen in unserer Gesellschaft offengelegt. Sie hat aber auch gezeigt, dass sich nachhaltige Lebensformen gerade in dieser Zeit bewähren. Konsequente Umsetzung der Klimaziele erfordert Transformation im Energiesektor, Verkehr und vielen anderen Bereichen. Wir dürfen jetzt nicht die Fehler nach der Finanzkrise wiederholen, wo nach einer kleinen Reduktion der Treibhausgase ein sofortiger Wiederanstieg zu business-as-usual erfolgt ist. Jetzt haben wir die Chance zu einem Umbau statt einfach Wiederaufbau.”

Zum Klima-Corona-Deal:

https://auge.or.at/bund/neues-vom-bund/klima-corona-deal/

