75 Jahre Befreiung KZ Mauthausen: Individuelles Gedenken ist am historischen Ort ab 4. Mai möglich

Ab Montag, 4. Mai, stehen alle Außenbereiche der KZ-Gedenkstätte Mauthausen (auch das ehemalige „Schutzhaftlager“) täglich wieder offen.

Wien (OTS) - Die offiziellen Gedenkveranstaltungen an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen und an vielen Orten ehemaliger Nebenlager mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Befreiung der Konzentrationslager durch die Alliierten heuer weniger Beachtung geschenkt wird als in den vergangenen Jahren. Im Gegenteil. Um am historischen Ort Menschen individuelles und stilles Gedenken zu ermöglichen, sind ab 4. Mai alle Außenbereiche der KZ-Gedenkstätte Mauthausen täglich wieder zugänglich.

Diese Form des individuellen Gedenkens wird auch in den Außenbereichen der Gedenkstätten Gusen, Ebensee und Melk möglich sein. Allerorts gelten selbstverständlich die vom Gesundheitsministerium vorgegebenen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum in Zeiten des Corona-Virus. Entscheidend ist ein ausreichender Sicherheitsabstand von zumindest einem Meter.

„Wir wollten in diesen herausfordernden Zeiten bewusst ein Zeichen setzen. Individuelles Gedenken ist wichtig und wird von uns selbstverständlich ermöglicht“, sagt Barbara Glück, Direktorin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Man wolle mit diesem Schritt auch signalisieren, dass 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen am 5. Mai 1945 durch die Amerikaner kein Schlussstrich unter das Thema gezogen werden darf. „Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und vor allem mit den Verbrechensorten ist vielmehr eine Verpflichtung und wesentlicher Bestandteil unserer Demokratie“, führt Glück aus.

Das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen wurde im August 1938 in Betrieb genommen und am 5. Mai 1945 von der US-Armee befreit. Rund 200.000 Menschen wurden nach Mauthausen oder in eines der 40 Nebenlager deportiert. Ungefähr 90.000 Menschen wurden ermordet.

Wer momentan nicht persönlich an die Gedenkstätte kommen kann, findet viele Informationen, virtuelle Rundgänge und das neue digitale Vermittlungsangebot der KZ-Gedenkstätte Mauthausen auf



Website: www.mauthausen-memorial.org

Youtube: www.youtube.com/channel/UCPt9Hj5CY6jZtuzaNxerBMg

Facebook: www.facebook.com/kzgedenkstaettemauthausen/

Instagram: www.instagram.com/mauthausen_memorial/





