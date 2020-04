Hilfswerk NÖ: Freie Kapazitäten in Heimhilfe-Betreuung

Hilfswerk Niederösterreich hat in ganz Niederösterreich freie Kapazitäten im Bereich der Heimhilfe. Interessentinnen und Interessenten können sich an Hilfswerk-Standort wenden.

St. Pölten (OTS) - Wer in der aktuellen Situation professionelle Betreuung für seine älteren Angehörigen sucht, findet professionelle Unterstützung in Form des Heimhilfe-Angebots beim Hilfswerk Niederösterreich. In ganz Niederösterreich stehen derzeit Betreuungskontingente zur Verfügung. Das Stundenausmaß oder die Häufigkeit der Betreuungsbesuche werden dabei individuell je nach Situation vereinbart. „Auch wenn in den letzten Wochen vor allem das Thema 24 Stunden-Pflege im Fokus stand, darf man nicht übersehen, dass das größte Pflegeheim des Landes das eigene Zuhause ist“, betont Hilfswerk-Präsidentin Michaela Hinterholzer. „Unser Heimhilfe-Angebot bietet professionelle Unterstützung im Alltag unter Einhaltung höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards, und entlastet Angehörige in dieser herausfordernden Zeit. Wir finden für jede Situation gemeinsam eine passende Lösung“, führt Hinterholzer weiter aus.

Das Heimhilfe-Angebot nimmt im Hilfswerk Niederösterreich neben der professionellen Pflege einen enorm wichtigen Stellenwert ein: Wenn Menschen die Anforderungen des Alltags nicht mehr alleine bewältigen können, haben sie trotzdem die Möglichkeit weitgehend selbstständig, in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Qualifizierte Heimhelfer/innen unterstützen bei Aktivitäten des täglichen Lebens – wenn der Alltag durch Alter oder Krankheit beschwerlicher geworden ist.

Flächendeckend in ganz Niederösterreich

In ganz Niederösterreich begleitet das Hilfswerk Menschen beim Älterwerden daheim. Interessentinnen und Interessenten können sich direkt an den Hilfswerk Niederösterreich-Standort in ihrer Region wenden. Die 57 Hilfe und Pflege daheim-Standorte sind auf der Website des Hilfswerks abrufbar.





