Caritas Onlineshop: „Digital schenken mit Sinn“ – Alles Liebe zum Muttertag

Mehrfach Freude schenken: Im Onlineshop der Caritas steht der Muttertag unter dem Motto: „Mein Dank an dich verwandelt sich in Hilfe für eine Mutter in Not.“

Wien (OTS) - https://shop.caritas.at/geschenke-zum-muttertag

Druckfähige Fotos hier herunterladen: https://bit.ly/2VswBn5

DANKE Mama.

Geschenke aus dem Caritas Webshop sind immer eine gute Idee, heuer zum Muttertag überhaupt. Gerade in herausfordernden Zeiten wird vielen von uns besonders bewusst, wie wichtig die Familie ist. Mit einem sinnvollen Geschenk - zum Beispiel einem Schlafplatz für Mutter und Kind, einem Babypaket oder einem Corona-Nothilfepaket - und einer hübschen Muttertagskarte kann man seiner Mama einfach Danke sagen und gleichzeitig mit einer Spende einer armutsbetroffenen Mutter helfen. Ganz nach dem Motto „Mein Dank an dich verwandelt sich in Hilfe für eine Mutter in Not.“

Zum Muttertag zwei Mamas glücklich machen!

Die Corona-Krise ist eine soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung. Doch sie ist gleichzeitig ein Bekenntnis für den Zusammenhalt, für das Durchhalten, füreinander Dasein und die gegenseitige Wertschätzung in unserer Gesellschaft.

Neben den Herausforderungen birgt die Krise auch Chancen, um manches zu hinterfragen, zu verbessern. Der Muttertag ist eine gute Gelegenheit, Menschen in Not zu helfen, Gutes für andere Menschen zu tun und der eigenen Mama damit DANKE zu sagen.

Als Dankeschön erhalten Sie ein schönes Muttertagsbillet das erklärt, wie im Namen der Beschenkten konkret geholfen wird. Weil das Billet gleich ausgedruckt und personalisiert werden kann, ist der Caritas Webshop auch ideal für Last-Minute Geschenke.

Müttern in Not Hoffnung schenken

Mit einem Schlafplatz für eine Mutter in Not unterstützen Sie die 12 Mutter-Kind Häuser der Caritas. Mit insgesamt 252 Wohnplätzen werden in diesen Mutter-Kind-Häusern Mütter und Kinder in Notsituationen aufgenommen. Neben einem Dach über dem Kopf bekommen die Frauen auch Unterstützung im Alltag oder bei der Arbeitssuche.

Die Corona-Krise hat die Situation der Frauen und Kinder verschärft. Viele haben ihren Job und damit das oft sehr kleine Einkommen verloren – die Not ist groß.

Ein „Babypaket“ für einen guten Start

Mit dem Kauf eines Babypakets unterstützen Sie armutsbetroffene Jungfamilien in Österreich. Die Familien erhalten für einen guten Start etwa Babynahrung, Windeln, Bodys, Hauben und Westen fürs Neugeborene.

Originelles & Handgemachtes

Neben konkreten Spendenideen bietet der Caritas Webshop zahlreiche handgemachte Produkte aus Caritas-Einrichtungen: Etwa die kultträchtigen Tagwerk-Planentaschen oder das farbenfrohe Langarm-Shirt mit Blumenbaum-Aufdruck, für großartige Frauen gibt es das T-Shirt „Großes Herz genau hier“ in zwei Farben.

Alle Muttertags-Angebote gibt es hier im Überblick: shop.caritas.at/muttertag

Schenken mit Sinn – eine Chance für langzeitarbeitslose Menschen

Die notwendigen Aktionen rund um den Caritas Webshop „Schenken mit Sinn“ werden durch das Projekt „IdA – Integration durch Arbeit“ in Knittelfeld, in der Steiermark, abgewickelt. Das Projekt gibt langzeitarbeitslosen Menschen in Österreich Beschäftigung und macht sie so wieder fit für den Arbeitsmarkt. Sie kümmern sich um Ihre Bestellung, organisieren das Lager, verpacken die Produkte, kuvertieren die Geschenkkarten und bereiten den Versand vor. Begleitend erhalten die TeilnehmerInnen individuelle sozialpädagogische Betreuung. Wieder Arbeit zu haben stärkt das Selbstwertgefühl und sichert die Existenz.

Aufgrund der Corona-Krise kann es auch bei der Post zu Verzögerungen kommen. Aber alle Bestellungen, die bis Donnerstag, 30. April 2020 im Caritas Webshop einlangen, können mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb Österreichs zeitgerecht vor dem Muttertag zugestellt werden.





Rückfragen & Kontakt:

Presserückfragen:

Lisa Rieger

Presse

Caritas Österreich

Mobil: +43 664 826 69 20

Email: lisa.rieger @ caritas-austria.at