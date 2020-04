Hilfe im Homeschooling: OeNB digitalisiert ihr Finanzbildungsangebot

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) erweitert ihr Finanzbildungsangebot im Bereich E-Learning und bietet nunmehr mit interaktiven Online-Vorträgen und Web-Applikationen den Schulen in der aktuellen Phase des Homeschooling bestmögliche Unterstützung.

Das bewährte Workshop-Programm Euro-Aktiv wird ab sofort auch als interaktiver Online-Vortrag angeboten. Im Rahmen des 45-minütigen Programms werden gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern aktuelle Themen erarbeitet. Es werden dabei die Aufgaben von Notenbanken in der heutigen Zeit sowie der persönliche Umgang mit Geld besprochen. Bei allen Themen können die Kinder und Jugendlichen ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus dem Alltag einbringen und per Videokonferenz teilnehmen. Sie erhalten so die Möglichkeit, Fragen zu stellen, an Umfragen teilzunehmen, online zu voten oder auch Fragen zu beantworten.

Unterrichtsmaterialien und Online-Angebot

Mit "PIA – die Persönliche InflationsApp" können Themen rund um die Inflation altersgerecht erarbeitet werden. Herzstück ist die Zusammenstellung eines individuellen Warenkorbs und die Berechnung einer persönlichen Inflationsrate. In Kombination mit den Arbeitsblättern (PIAs Preis-Workout) eignet sich PIA bestens für den Einsatz im Unterricht – auch von zu Hause aus.

Darüber hinaus bietet die OeNB verschiedene weitere Materialien wie etwa die Volkswirtschaftlichen Themenblätter mit dazu passenden Aufgabenblättern, Kurzfilme zu den Kernaufgaben der OeNB, Arbeitsblätter rund ums Thema Geld für alle Altersstufen sowie die Newsletter-Rubrik in 2.000 Zeichen mit aktuellen Themen zum Download auf der OeNB-Finanzbildungsplattform an:

www.eurologisch.at

Rückfragen & Kontakt:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Martin Taborsky

(+43-1) 404 20-6680

martin.taborsky @ oenb.at



Oesterreichische Nationalbank

Dr. Christian Gutlederer

Pressesprecher

(+43-1) 404 20-6900

christian.gutlederer @ oenb.at

www.oenb.at