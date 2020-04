Christgewerkschafter erfreut über Forderung nach Mitarbeiterbeteiligung

Fritz Pöltl (FCG-ÖAAB AK-Fraktion): „Wir unterstützen die Forderungen von August Wögingers zur Corona-Krise voll und ganz!“

Wien (OTS) - Dass im Regierungsprogramm die Möglichkeit einer Mitarbeiterbeteiligung ausdrücklich vorgesehen ist, hat ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger nun zur Corona-Krise aktuell in Erinnerung gerufen: „Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das Modell der Mitarbeiterbeteiligung auch zu realisieren“, ist auch Fritz Pöltl von der Wiener FCG-ÖAAB AK-Fraktion überzeugt. Das Modell sieht bekanntlich auch vor, Bonuszahlungen für Mitarbeiter bis zu 3.000 Euro völlig steuer- und sozialversicherungsfrei zu stellen. So kann der Dienstgeber eine Prämie oder Zulagen auszahlen, die auch in voller Höhe bei den Betroffenen ankommen.

Pendler im home-office

Auch die Tatsache, dass viele Menschen ihre Arbeit derzeit im „home-office“ verrichten, wird von FCG und ÖAAB unter die Lupe genommen. Für die Arbeitnehmervertreter ist völlig klar, dass die Pendlerpauschale auch für diese Zeit aufrecht bleiben muss. Auch steuerfreie Überstundenzuschläge, sowie Schutz- Erschwernis- und Gefahren-Zulagen sollen bei Telearbeit und Quarantäne weiterhin in voller Höhe gewährt werden. „Jetzt müssen nur noch rechtzeitig die gesetzlichen Regelungen dafür beschlossen und kundgemacht werden“, ist Fraktionsführer KR Fritz Pöltl zuversichtlich, dass dies in der Regierung auch tatsächlich rasch geschieht.

