Klimawandel: Mehr als 5 Millionen Euro fließen ab sofort in Maßnahmen

Regionale Herausforderungen – regionale Lösungen

Wien (OTS) - Förderprogramm KLAR! des Klima- und Energiefonds unterstützt österreichweit Regionen bei der Anpassung an den Klimawandel – und setzt wichtige Impulse für die lokale Wirtschaft.

Vom Retzer Land bis zum Vorarlberger Walgau – 39 heimische Regionen passen sich mit ganz konkreten Maßnahmen an den Klimawandel an. Für sie steht ab sofort ein Förderbudget in Höhe von 5,3 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz, zur Verfügung. Investitionen in den Klimaschutz sind immer auch Investitionen in die Betriebe und Unternehmen vor Ort.

Die Folgen des Klimawandels sind in den Regionen bereits spürbar. Um mit Hitze, Starkregen, Ernteausfällen und anderen Auswirkungen des Klimawandels zurecht zu kommen, hat der Klima- und Energiefonds 2016 das Programm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ ins Leben gerufen.

Nachdem zunächst ein wissenschaftlich fundiertes Anpassungskonzept erarbeitet und teilweise bereits Maßnahmen umgesetzt wurden, geht es nun für 39 Regionen mit konkreten Projekten weiter. Sie legen Maßnahmen fest, um Gebäude und Straßen klimafit zu machen, die Trinkwasserversorgung zu sichern und um auf Extremwetterereignisse gut vorzubereitet zu sein. Auch die Information und Einbindung der Bevölkerung in den Regionen spielt eine wichtige Rolle. Dabei werden auch regionale Grenzen überschritten, Regionen vernetzen sich und teilen ihr Know-how. Und werden so zu Vorreitern für Klimawandelanpassung.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Konkrete Klimaschutzmaßnahmen bieten Chancen für die Menschen und für die Wirtschaft. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten sind Investitionen in den Klimaschutz auch eine wichtige Unterstützung für viele lokale Betriebe und Unternehmen. Die ab sofort zur Verfügung stehenden fünf Millionen Euro fließen direkt in die Regionen und sorgen für Wertschöpfung vor Ort und sichern nachhaltige Green Jobs.“

Klima- und Energiefonds Geschäftsführer Ingmar Höbarth: „Ob im Wintertourismus oder im Obstbau – wie gerade der Spätfrost zeigt – wir spüren den Klimawandel im ganzen Land. Dank der maßgeschneiderten Strategien werden die Folgen des Klimawandels vor Ort gemildert und wirksame Anpassungen vorgenommen. Bei der Umsetzung von Maßnahmen können die Regionen viel voneinander lernen und zu Vorreitern für Energiewende, Klimaschutz und Klimawandelanpassung werden.“

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

KLAR!, das europaweit erste derartige Programm, unterstützt österreichische Regionen dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und den Wohlstand im ländlichen Raum abzusichern bzw. auszubauen. Mit Hilfe des Programms, das vom Klima- und Energiefonds 2016 in Kooperation mit dem BMK (damals Lebensministerium) gestartet wurde, entwickeln Modellregionen in ganz Österreich ihr maßgeschneidertes Anpassungskonzept und regional zugeschnittene Maßnahmen und setzen diese in weiterer Folge um. Seit dem Frühjahr 2018 implementieren die ersten Regionen die geplanten Maßnahmen, diese werden von 39 Regionen nun weiter vertieft. Mit diesem Förderprogramm ist Österreich europaweit Vorreiter in der regionalen Klimawandelanpassung und verbindet einen Bottom-Up-Ansatz mit den Zielen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie.

