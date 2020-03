Fünf Jahre TestingPro: Menschen mit Autismus für die IKT-Branche

Wien (OTS) - Menschen mit Autismus für den Arbeitsmarkt fit zu machen und ihre besonderen Talente bei Unternehmen anzubieten - für dieses Ziel setzen sich die Experten des Social Business Specialisterne und des Technologieunternehmens Nagarro im Rahmen von „TestingPro“ gemeinsam ein. Seit fünf Jahren qualifiziert das Programm Autisten als Software-Tester und vermittelt sie in den Arbeitsmarkt.

Viele Menschen mit Autismus, vor allem in Form des Asperger-Syndroms, sind von Natur aus mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, denn ihr Gehirn verarbeitet Informationen in anderen Kategorien. Sie denken strukturiert, sind logisch veranlagt, können Muster erkennen, haben Freude an Routineaufgaben, erledigen Aufgaben mit höchster Genauigkeit und vollbringen beeindruckende Gedächtnisleistungen. Rund ein Prozent der Weltbevölkerung kann dem Autismusspektrum zugeordnet werden, was in Österreich einem Anteil von 88.000 Betroffenen entspricht. Unter jenen, die arbeitsfähig sind, sind 20 Prozent ohne Beschäftigung. Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, ein sehr wörtliches Sprachverständnis und bestechende Ehrlichkeit machen es Betroffenen bei Bewerbungsgesprächen oder im Jobeinstieg schwer.

Bewerbungsphase 2020 startet: „TestingPro“ findet Talente

Software-Tester stehen auf der Liste der durch das AMS geführten Mangelberufe, ebenso Programmierer oder Datenbankspezialisten – alles Berufe, die optimal zu den Talenten von Autisten passen. Das Social Business Specialisterne, 2004 gegründet durch den Visionär Thorkil Sonne, hat sich weltweit einen Namen gemacht für den perfekten Match zwischen Autisten und Arbeitgebern. Gemeinsam mit Nagarro werden Menschen mit Autismus-Diagnose fundiert zum zertifizierten Software-Tester ausgebildet.

Ab Herbst 2020 stehen erneut zehn „TestingPro“ Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Evaluierungsphase beginnt ab sofort, Bewerbung und Information per eMail an office@specialisterne.at bzw. auf www.specialisterne.at oder www.nagarro.com/de/testingpro.

80% finden mit „TestingPro“ den Weg in die Arbeitswelt

Von rund 300 Erwachsenen mit Autismus, die sich jährlich an Specialisterne wenden, schaffen es rund 130 in die Arbeitswelt. Programme wie „TestingPro“ liefern dazu ihren Beitrag: Pro bono bildet Nagarro jährlich zehn Teilnehmer in einem achtwöchigen Kurs zu Software-Testern inklusive ISTQB® Zertifizierung aus und hilft bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Acht von zehn Kursabsolventen finden nach Abschluss einen gut bezahlten Job in der IT: „Wie oft hören wir, dass die IT-Branche händeringend nach Experten sucht. Mit TestingPro bieten wir Unternehmen Zugang zu besonderen Fachexperten und helfen Menschen mit Autismus bei diesem Matching“ , so Hannes Färberböck, Leiter der globalen Businessunit für Software-Test bei Nagarro.

Mittels umfassender Beratung und Begleitung wird das einzelne Talent gefördert, aber auch Unternehmen profitieren umfassend. Specialisterne begleitet das vermittelte Talent und das Team mit Workshops, Mentoring und Coaching-Einheiten. „Wirkungsstudien zeigen einen positiven Effekt für den Zusammenhalt im Team! Die Kommunikation, Arbeitsabläufe und Motivation bzw. Produktivität im Team werden verbessert“ , sagt Christine Krautzer, Mitglied der Geschäftsleitung von Specialisterne Austria.

An der Ausweitung von “TestingPro” wird bereits gearbeitet: Für 2020 steht die Prüfung eines länderübergreifenden Ausrollens auf dem Plan. Außerdem will man für Unternehmen mit Sitz in Wien eine Themen- und Austausch-Plattform schaffen, um die Vision von Specialisterne zu fördern: Gemeinsam weltweit 1 Million Autisten in Jobs zu vermitteln!

