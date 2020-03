Großer Bahnlogistikkonzern spendet 3.000 Schutzanzüge und 150.000 Masken für die Einsatzorganisationen

ASBÖ-Präsident LHStv. Schnabl stellt internationalen Kontakt her: „Spende erleichtert die Arbeit, schützt das Personal und entlastet die Budgets der Rettungsorganisationen!“

Wien (OTS) - CRRC, einer der größten Bahnlogistikkonzerne spendet 3.000 hochwertige, vollausgestattete Schutzanzüge und 150.000 Masken für die Rettungseinsatzkräfte und die Ärzteschaft. LHStv. Franz Schnabl, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, der den Kontakt zur Konzernleitung hergestellt hat, zeigt sich erfreut: „Die Einsatzteams aller Rettungsorganisationen, das Gesundheits- und das Pflegepersonal arbeiten auf Hochtouren und sind rund um die Uhr im Einsatz für die BürgerInnen. Diese Spende sehe ich in erster Linie als große Anerkennung der außergewöhnlichen Leistung der vielen SanitäterInnen, NotärztInnen, MitarbeiterInnen im Rettungsdienst und des gesamten Gesundheits- und Pflegepersonals. All diesen HelferInnen in einer schweren Zeit gilt mein spezieller Dank. Danke auch jenen Firmen, wie in diesem Fall CRRC, die ihre Anerkennung für diese umfangreichen Tätigkeiten durch ihre Spenden zum Ausdruck bringen.“



„Die Schutzanzüge werden selbstverständlich seitens des ASBÖ auf die Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, den Johannitern, den Maltesern und den Ärztekammern aus Wien und Niederösterreich für ihr Coronavirus-Engagement aufgeteilt und sollen bestmöglichen Schutz für die MitarbeiterInnen garantieren“, beschreibt KO LAbg. Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des ASBÖ.



Schnabl betont abschließend: „Diese Spende erleichtert die Arbeit, schützt das Personal und entlastet die Budgets der Rettungsorganisationen!“



Wir laden alle MedienvertreterInnen zum offiziellen Übergabetermin mit VertreterInnen aller genannten Organisationen am Freitag, 20.3.2020, 13.30 Uhr zur ASBÖ Bundeszentrale nach Wien (Hollergasse 2-6/Ecke Pillergasse (vor der Garageneinfahrt), 1150 Wien) ein.



TeilnehmerInnen:



LHStv. Franz Schnabl

Otto Pendl (gf. Vizepräsident-ASBÖ)

Reinhard Hundsmüller (Bundesgeschäftsführer ASBÖ)

Seine Exzellenz Li Xiaosi (Botschafter der VR China)

Wirtschaftskonsul Gao Xingle

a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres (Präsident der Ärztekammer Wien)

Dr. Christoph REISNER, MSc (Präsident der Ärztekammer NÖ)

Sowie VertreterInnen des Roten Kreuzes, der Johanniter (DI Johannes Bucher, Präsident der Johanniter Unfallhilfe Österreich) und der Malteser (Mag. Manuel Weinberger, Generalsekretär Malteser Hospital Dienst)

Rückfragen & Kontakt:

Anton Feilinger

Pressesprecher

LHStv. Franz Schnabl

0699/13031166

anton.feilinger @ lhstv-schnabl.at



Karola Binder

Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Mobil: +43 664 844 60 17

E-Mail: karola.binder @ samariterbund.net

http://www.samariterbund.net/