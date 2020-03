Fragen und Antworten zum Coronavirus

Wer ist eine Kontaktperson? Wie kann ich mich anstecken? Was soll ich tun, wenn ich glaube, mich angesteckt zu haben? Nachfolgend finden Sie alle Antworten.

Was bedeutet die Bezeichnung „Kontaktperson“ in Zusammenhang mit dem Coronavirus?

Kontaktpersonen (Ansteckungsverdächtige) sind Personen mit einem definierten Kontakt zu einem SARS-CoV-2-Fall oder Covid-19-Fall während der Zeitperiode der Ansteckungsfähigkeit (kontagiöser Kontakt): Kontagiösität beginnt 2 Tage vor Erkrankungsbeginn (Auftreten der Symptome). Die Definition der Kontaktpersonen erfolgt in drei Kategorien:

Kategorie I-Kontaktpersonen sind Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-Exposition (u.a. Haushaltskontakte eines COVID-19-Falls oder Personen, die direkten physischen Kontakt (z.B. Hände schütteln) mit einem COVID-19-Fall hatten).

Kategorie II-Kontaktpersonen sind Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition (u.a. Personen, die sich in einer geschlossenen Umgebung (z.B. Klassenzimmer, Besprechungsraum, Wartezimmer, Patienten-/Untersuchungszimmer) mit einem COVID-19-Fall kürzer als 15 Minuten oder in einer Entfernung von MEHR als 2 Metern zum COVID-19-Fall aufhalten. Oder Personen, die Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem COVID-19-Fall in einer Entfernung ≤2 Meter und einer Dauer von weniger als 15 Minuten hatten).

Kategorie III-Kontaktpersonen sind Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

Wie äußert sich die Krankheit?

Infektionen von Menschen mit gewöhnlichen Coronaviren sind meist mild und asymptomatisch. Häufige Anzeichen bei Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind unter anderem Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. In schweren Fällen kann die Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Atemwegssyndrom, Nierenversagen und sogar den Tod verursachen. Es gibt auch milde Verlaufsformen und Infektio­nen ohne Symptome.

Was soll ich tun, wenn ich glaube, mich angesteckt zu haben?

Wenn Sie die Befürchtung haben am Coronavirus erkrankt zu sein, wenden Sie sich an die Gesundheitshotline 1450!

Wie ansteckend ist COVID-19?

Die Mensch-zu-Mensch-Übertragung stellt den wichtigsten Infektionsweg dar. Sekret des Atmungstraktes und Speichel sind die relevantesten infektiösen Ausscheidungen.

Wie lange ist die Inkubationszeit?

Die Inkubationszeit (Zeitraum zwischen Ansteckung und Beginn von Krankheitssymptomen)beträgt bis zu 14 Tage.

Wie wird die Krankheit behandelt?

Die Behandlung erfolgt symptomatisch. Das heißt, durch Linderung der Krankheitsbeschwerden, wie zum Beispiel durch Gabe fiebersenkender Mittel. Es gibt keinen Impfstoff.

Wie kann ich mich vor Coronaviren schützen?

Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife oder einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel.

Niesen Sie bitte nicht in Richtung anderer Personen. Bedecken Sie Mund und Nase mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den Händen) oder husten/niesen Sie in Ihren Ellenbogen.

Vermeiden Sie direkten Kontakt zu kranken Menschen oder halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu Anderen, insbesondere wenn die Person Zeichen respiratorischer Infektion aufweist.

