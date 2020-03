ÖBB: Rail Cargo Group hält den Warenstrom auf Schiene aufrecht und kann Kapazität erhöhen

Wien, 16. März 2020 (OTS) - Trotz der aktuellen Lage bleiben die Güterverkehr-Verbindungen der ÖBB innerhalb Österreichs und nach Europa aufrecht. Nach aktuellem Stand verkehren alle Güterzüge und Verbindungen der ÖBB Rail Cargo Group laut Fahrplan ohne Einschränkung. In der Slowakei, Tschechien und Italien führen wir Lok- und Lokführerwechsel an den Grenzen durch und adaptieren unsere betrieblichen Abläufe anhand der politischen Entscheidungen der einzelnen Länder laufend. Abhängig von der Nachfrage seitens der Kunden kann zudem die Kapazität bei intermodalen und konventionellen Warentransporten auf der Schiene jederzeit erhöht werden.

„Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei unseren MitarbeiterInnen ganz herzlich bedanken. Sie erbringen in dieser herausfordernden Situation neue Höchstleistungen. Unseren Kunden möchte ich versichern, dass wir auch in dieser herausfordernden Zeit für sie da sind und als größter “Frächter” die Versorgung in Österreich sicherstellen. Wir sind uns unserer verantwortungsvollen Rolle bewusst und werden den Warenstrom auf der Schiene jedenfalls aufrecht,“ so ÖBB CEO Andreas Matthä.

