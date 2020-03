SOS-Kinderdorf zum Tag der sozialen Arbeit: Bedeutung dieser Berufe zeigt sich gerade in Krisenzeiten

SOS-Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser: „Danke an alle, die trotz Corona-Krise täglich für andere da sind“ - SOS-Kinderdorf MitarbeiterInnen weiterhin im Einsatz

Wien (OTS) - Am 17. März ist „Welttag des sozialen Arbeit“. „Das möchte ich zum Anlass nehmen, allen Menschen, die im Sozialbereich arbeiten, meinen Respekt auszudrücken. Gerade jetzt, in Zeiten von Corona, wird deutlich, wie wichtig ihr täglicher Einsatz für andere ist“, so Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf.

Besonderen Dank spricht Moser allen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SOS-Kinderdorf aus. Sie gehören zu jenen systemerhaltenden Berufsgruppen, die nicht auf Homeoffice umsteigen, sondern weiterhin täglich zur Arbeit gehen. „Unsere Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen geben Kindern und Jugendlichen auch in Krisenzeiten ein stabiles und sicheres zu Hause, das ist von unschätzbarem Wert. Ich bin unglaublich stolz und dankbar, welche großartige Arbeit sie leisten. Vielen herzlichen Dank für den Einsatz und das Engagement in dieser Ausnahmesituation“, so Moser.

Heimunterricht & Freizeitprogramm

So wie für alle Menschen in Österreich ist die aktuelle Situation auch für SOS-Kinderdorf eine große Herausforderung. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unterrichten alle Kinder in den Einrichtungen. Zusätzlich wird ein umfangreiches Freizeitprogramm – für sehr kleine Gruppen – auf den SOS-Kinderdorf-Arealen organisiert.

Auch Krisen-Checklisten und Quarantäne-Pläne sind für den Notfall erstellt. „Wir sind gut vorbereitet und im ständigen Austausch mit den zuständigen Behörden. Die Betreuung der uns anvertrauten Kindern ist jedenfalls gesichert“, so Moser.

Wertschätzung auch nach der Krise

„Ich wünsche mir, dass die Wertschätzung gegenüber sozialen Berufen und den Menschen, die sich tagtäglich für andere einsetzen, nach Corona aufrecht bleibt“, so Moser. „Denn sie sind durch ihre Arbeit mit und ihren Dienst am Menschen so wichtig: für die Entwicklung junger Menschen in ein gutes Erwachsenenleben oder für ein würdevolles Leben kranker, alter und beeinträchtigter Menschen.“

