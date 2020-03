WWF EARTH HOUR 2020: „Licht aus“ für mehr Klimaschutz und Artenvielfalt in Österreich

Weltweite Aktion für Klima & Umwelt findet heuer am 28. März statt – Städte, Gemeinden & Sehenswürdigkeiten drehen für eine Stunde das Licht ab

Wien (OTS) - Am Samstag, den 28. März 2020, heißt es wieder „Licht aus“ für den Klimaschutz. Die von der Umweltschutzorganisation WWF ausgerufene EARTH HOUR findet weltweit bereits zum vierzehnten Mal statt, um ein starkes globales Zeichen für mehr Klima- und Artenschutz zu setzen. In Österreich ist es um 20:30 Uhr so weit: Zahlreiche Städte und Gemeinden, Sehenswürdigkeiten und Unternehmen drehen für eine Stunde ihre Lichter ab, um symbolisch auf die Folgen der Klimakrise und das damit verbundene Artensterben aufmerksam zu machen. „Die Folgen der Klimakrise werden immer sichtbarer, gesundheitsschädlicher und teurer: Unsere Gletscher verschwinden, Äcker und Wälder vertrocknen, Hitzewellen und Dürre belasten Mensch und Natur. Die EARTH HOUR ist ein symbolischer Weckruf für die Gesellschaft, aber vor allem auch für die Politik, jetzt zu handeln“, sagt WWF-Programmleiterin Hanna Simons.

Denn die Wissenschaft ist sich einig: Wenn es nicht gelingt, die Erderhitzung auf 1,5°C zu begrenzen, drohen katastrophale Konsequenzen für Menschen und Natur. Weltweit sind laut den Vereinten Nationen bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten bedroht. „Die Klimakrise ist die größte Bedrohung für unseren lebendigen Planeten. Und dennoch zögert die Politik beim Natur- und Klimaschutz. Zögert bei konkreten Maßnahmen und der Erhöhung der Klimaziele, die derzeit nicht kompatibel mit dem Pariser Abkommen sind“, kritisiert Simons. „Daher brauchen wir einen breiten Schulterschluss gegen die Klimakrise und den Verlust der Artenvielfalt – einen weltweiten Naturschutzpakt nach dem Vorbild des Pariser Klimavertrages, einen New Deal for Nature and People,“ appelliert Simons an die Politik.

Breite Unterstützung von Gemeinden, Institutionen & Unternehmen in ganz Österreich

Erste Zusagen für die EARTH HOUR 2020 kamen bereits aus Wien, Klagenfurt, Bregenz und St. Pölten. Sehenswürdigkeiten und wichtige Gebäude wie das Bundeskanzleramt, Schönbrunn, die Ars Electronica, das Parlament oder das Wiener Rathaus nehmen teil. Außerdem bekennen sich viele weitere Städte, Gemeinden und Unternehmen aktiv zum Schutz unseres Klimas und verdunkeln als Symbol dafür ihre wichtigsten Gebäude. Infos zur Teilnahme: www.wwf.at/earthhour

Über die Earth Hour

Das erste Licht ging 2007 im australischen Sydney aus. Das damals kleine Signal als Symbol für den Klimaschutz wurde über die Jahre zu einer globalen Bewegung. Im Vorjahr beteiligten sich insgesamt 188 Länder an der EARTH HOUR. Tausende berühmte Wahrzeichen schalteten für eine Stunde ihre Lichter ab, darunter auch die Oper in Sydney, der Big Ben in London, das Empire State Building in New York, die Pyramiden in Ägypten und der Eiffel Turm in Paris. Die schönsten Impressionen aus dem Vorjahr finden Sie hier: https://www.wwf.at/earth-hour-bilder-2019

