AVISO: Offizieller Besuch des Präsidenten der Republik Zypern Anastasiadesin Österreich

Medientermine am 11. und 12. März 2020

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Mittwoch, den 11. März 2020 den Präsidenten der Republik Zypern Nicos Anastasiades und seine Frau Andri Anastasiades zu einem Offiziellen Besuch in Österreich. Im Rahmen dieses Besuches steht am Dienstag, den 12. März auch ein Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz auf dem Programm.

Termine für Medien:

Mittwoch, 11. März 2020

11.00 Uhr

Eintreffen von Präsident Anastasiades; Begrüßung durch Bundespräsident Van der Bellen und Empfang mit militärischen Ehren

FOTO- und FILMTERMIN vom gekennzeichneten Medienbereich aus

Ort: Innerer Burghof, 1010 Wien (Einlass in die Präsidentschaftskanzlei von 10.15 bis 10.45 Uhr)

anschl.

gemeinsamer FOTOTERMIN der beiden Staatsoberhäupter

Ort: Maria-Theresien-Zimmer, Präsidentschaftskanzlei, 1010 Wien(Aufgang vom Inneren Burghof in die Präsidentschaftskanzlei über die „Adlerstiege“)

ca. 11.25 Uhr

Gespräch der beiden Staatsoberhäupter

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn

Ort: Arbeitszimmer des Bundespräsidenten, Präsidentschaftskanzlei

12.30 Uhr

PRESSEGESPRÄCH der beiden Staatsoberhäupter

Ort: Spiegelsaal, Präsidentschaftskanzlei (Einlass von 11.45 bis 12.15 Uhr)

Sprachen: Deutsch, Griechisch mit Simultandolmetschung

Donnerstag, 12. März 2020

11.00 Uhr

Eintreffen von Präsident Anastasiades im Bundeskanzleramt; Begrüßung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz

FOTO- und FILMTERMIN

Ort: Steinsaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass in das Bundeskanzleramt von 10.30 bis 11.00 Uhr)

anschl.

Arbeitsgespräch von Präsident Anastasiades und Bundeskanzler Kurz

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn

Ort: Kreisky-Zimmer, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen. Wir ersuchen, bei den Medienterminen in der Präsidentschaftskanzlei und im Bundeskanzleramt Ihre gültige Dauerzutrittskarte „Dauerakkreditierung Bundeskanzleramt 2020“, oder einen gültigen Presseausweis bzw. ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorzuweisen. Bitte planen Sie zusätzliche Zeit für den Sicherheitscheck ein.

Bilder zu den Terminen im Bundeskanzleramt werden im Anschluss über das Fotoservice des Bundespressedienstes unter fotoservice.bundeskanzleramt.at kostenfrei abrufbar sein.

Bilder zu den Terminen mit Bundespräsident Van der Bellen werden auf der Website www.bundespraesident.at veröffentlicht.

Hinweis zu Schutzmaßnahmen zu Corona (COVID-19): Sollten Sie sich kürzlich in einem der Corona-Risikogebiete aufgehalten haben, oder Symptome wie hohes Fieber, Husten oder Atembeschwerden aufweisen, ersuchen wir dringend von einer Teilnahme an dieser Veranstaltung Abstand zu nehmen. Sollten Sie Symptome verspüren, wählen Sie bitte umgehend die Nummer des Gesundheitstelefons 1450. Die telefonische Gesundheitsberatung ist rund um die Uhr erreichbar und klärt über die weitere Vorgehensweise auf.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

Tel: +43 1 53 115-202724