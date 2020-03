Wirtschaftskammerwahl: Walter Ruck baut absolute Mehrheit für Wirtschaftsbund deutlich aus

„Der Wiener Weg wurde von den Unternehmen unserer Stadt deutlich bestätigt“

Wien (OTS) - Walter Ruck und sein Team Wirtschaftsbund können bei den Wirtschaftskammerwahlen 2020 einen großen Erfolg feiern. Im Wirtschaftsparlament konnte Ruck die Mehrheit des Wirtschaftsbundes weiter ausbauen. In über 90% der Branchen haben die Listen des Wirtschaftsbundes Platz 1 erreicht. Wirtschaftsbundobmann und Kammerpräsident Walter Ruck: „Ein beeindruckendes Ergebnis für unser Team Wirtschaftsbund, das uns in unserem Wiener Weg bestätigt:

Sachpolitik steht im Mittelpunkt, wir arbeiten mit allen Fraktionen zusammen, weil es bei uns nicht um Parteipolitik geht, sondern um den Wirtschaftsstandort. Daher habe ich immer gesagt, dass meine Partei Wirtschaft heißt.“ Für die Zukunft bedeute diese Stärkung, dass der Wirtschaftsbund weiter auf Sachthemen und Zusammenarbeit setzen wird.

Wirtschaftsbund-Direktor und Wahlkampfleiter Christoph Biegelmayer zeigt sich in einer ersten Reaktion überwältigt: „Wir haben schon darauf gehofft, dass die gute Arbeit der mehr als 2.000 KandidatInnen und unseres Kapitäns Walter Ruck auch belohnt wird. Dass die Bestätigung der Zusammenarbeit so deutlich ausfällt, ist für den Wiener Wirtschaftsbund natürlich ein Traumergebnis, das wir demütig annehmen."

Ruck und Biegelmayer verweisen unisono darauf, dass der Wahlkampf „vorbildlich“ gewesen sei und die Mitbewerber ebenso fair gekämpft haben. „Daher gilt meine Gratulation und mein Dank allen KandidatInnen, die sich in ihrer Freizeit in der Wirtschaftksammer und für ihre Branche einsetzen. Jetzt ist der Wahltag vorbei, man gratuliert aneinander und setzt sich gemeinsam dafür ein, Wien noch lebenswerter zu machen und Wiens Position als Wirtschaftsstandort zu stärken“, so Ruck abschließend.

